Nuevo descenso del Paraná abre paso a la limpieza y al retorno progresivo de los evacuados a sus casas

El nivel del cauce mantiene una tendencia descendente y las previsiones de la Comisión Especial de Crecidas de Itaipú Binacional indican que mañana podría llegar a los 108 metros, una cota que permitiría dejar atrás las inundaciones de todas las viviendas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, durante los próximos días se esperan solamente precipitaciones aisladas en la región, condiciones que favorecerían la continuidad del descenso. También se prevé que el río Yguazú recupere sus niveles habituales de caudal, con aproximadamente 2 millones de litros por segundo.

La magnitud de la crecida quedó reflejada a mediados de octubre, cuando el Paraná alcanzó su punto máximo, con 121 metros sobre el nivel del mar, lo que obligó a las familias a abandonar sus viviendas.

La disminución del agua permitirá a las familias de los barrios San Agustín y San Rafael de Ciudad del Este abandonar los albergues temporales. Algunas ya iniciaron el retorno a sus hogares.

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El ingeniero Daniel Candia, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), informó que el servicio de energía eléctrica en los sectores afectados será restablecido mañana. Explicó que este lunes todavía hay muchísima humedad, por lo que el trabajo de reconexión se iniciaría mañana para evitar riesgos para los usuarios.

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Paralelamente, el viernes comenzaron los trabajos de recuperación de los espacios afectados por las inundaciones.

El viernes, la Gobernación de Alto Paraná, mediante su Secretaría de Transporte y con el apoyo de los Bomberos Voluntarios, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y la Armada Paraguaya, puso en marcha un operativo de limpieza y retiro de residuos acumulados en San Rafael, específicamente en el Sector 2 de Ciudad del Este.

Las tareas apuntan a retirar los desechos arrastrados y acumulados por las aguas, con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias y facilitar el retorno seguro de los pobladores.

Niveles de referencia en las zonas afectadas por la crecida del río Paraná

Las cotas de inundación en los diferentes sectores del río Paraná se establecen tomando como referencia las mediciones de la estación ubicada en el Puente Internacional de la Amistad. En el barrio San Rafael de Ciudad del Este, los niveles de referencia son los siguientes:

108,40 metros: altura del puente peatonal.

112,30 metros: calle de concreto.

116 metros: sector del Club Lenteros Unidos.

121,60 metros: acceso a la escuela San Rafael.

En Presidente Franco, el nivel de referencia para el Puerto Tres Fronteras es de 122,20 metros.