El percance ocurrió alrededor de las 16:50, en el kilómetro 80 del distrito de Itakyry, al norte del décimo departamento. El vehículo es un Kia Rio, color blanco, año 2019, con matrícula WHFZ 522, que era conducido por Juan Manuel Ortiz Ferreira (39), domiciliado en Minga Guazú.

El subcomisario Edgar Valenzuela, jefe de la Comisaría 28ª, explicó que Ortiz circulaba en dirección de sur a norte cuando, repentinamente, un árbol de gran porte cayó sobre el rodado, lo que dejó al conductor atrapado dentro del habitáculo.

Tras un intenso trabajo, agentes policiales, vecinos y bomberos voluntarios de San Alberto lograron rescatar al hombre, quien permaneció atrapado durante varios minutos, pero sin lesiones de gravedad. Posteriormente, fue trasladado hasta el centro asistencial de San Alberto para recibir atención médica.

Los bomberos también trabajaron para retirar el árbol y liberar la calzada, a fin de restablecer la circulación vehicular.

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Hasta el momento, no se reportaron otros incidentes similares ni viviendas afectadas por las condiciones climáticas en Alto Paraná.

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El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno, Fernando Galeano, quien dispuso que, una vez que el conductor reciba el alta médica, el automóvil sea entregado a su propietario.