Durante la presentación, realizada en el patio de comidas del Abasto Este, el escritor habló del proceso personal que lo llevó a escribir dos libros: el primero, La sabiduría del dolor, y el segundo, De Pie. Palabras para sostener el alma.

Mendelzon compartió reflexiones sobre el dolor, la aceptación, la solidaridad y otros temas vinculados con la dimensión humana que aborda en su obra. Toda la recaudación obtenida con la venta del libro será destinada a la compra de prótesis para personas con discapacidad que, por motivos económicos, no pueden acceder a ellas.

“DE PIE”: un libro que busca transformar historias de vida será presentado en el Este

Mediante esta iniciativa ya se están adquiriendo varias prótesis y se prevé continuar con las compras, en colaboración con la empresa Probiónica.

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Mendelzon explicó que su intención es recorrer todo el país para presentar la obra. Las primeras actividades se realizaron en Asunción y Encarnación, y ahora llegó el turno de Minga Guazú.

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La causa solidaria consiste en destinar íntegramente lo recaudado con la venta de los libros a la adquisición de prótesis para personas que, por dificultades económicas, no tienen la posibilidad de acceder a ellas.

“Tres personas ya accedieron a sus prótesis y tenemos varias más en camino. Estamos con mucho entusiasmo para hacer crecer esta causa y lograr que más gente pueda ponerse de pie”, expresó el autor.

“Ponerse de pie fue una victoria titánica”: Jorge Mendelzon presentó su nuevo libro

Relató que el origen de la obra se remonta a varios años atrás, debido a que convive desde hace mucho tiempo con un problema de salud en una de sus piernas. Contó que incluso estuvo cerca de atravesar un proceso de amputación, situación que lo llevó a contactar con personas que viven sin alguno de sus miembros o que utilizan prótesis ortopédicas.

“Conocí gente espectacular, como los responsables de la empresa Probiónica, y así surgió la idea de compartir esto con un acto solidario para ayudar a otros que no tienen la misma suerte de poder tener una pierna”, manifestó.

Adelantó que las primeras prótesis entregadas son apenas el comienzo y que, a través de la venta del libro De pie, pretenden llegar a más de cien personas.

El proceso de la obra

El libro fue concebido durante los meses en que Mendelzon permaneció postrado. En ese periodo encontró en la escritura un mecanismo de catarsis y desahogo emocional. “Lo que no lograba hablar con nadie, lograba escribirlo con puño y letra”, recordó.

La obra reúne sentimientos profundos que marcaron momentos de incertidumbre, indefinición e inseguridad en la vida del autor. Muchas de sus páginas están escritas en forma de cartas dirigidas a Dios, a su rodilla, a sus hijos, a la esperanza y al dolor, entre otros destinatarios.

“Son 13 cartas que están contenidas en este libro. Lo que busco con ellas es justamente tratar de salir de la oscuridad y hacer el mejor esfuerzo para volver a ver el sol”, señaló.

Al evento asistieron personas que ya cuentan con sus prótesis gracias a esta iniciativa, así como otras que están a la espera de una oportunidad para mejorar su calidad de vida.