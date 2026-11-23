Las cuatro jornadas del Black Friday combinaron ofertas, promociones relámpago, descuentos, presentaciones artísticas, ferias gastronómicas y numerosos videos virales. La actividad contribuyó a posicionar a Ciudad del Este como un destino de compras y turismo internacional en la región.

Según las evaluaciones preliminares de los empresarios y comerciantes de la frontera, en esta edición recibieron una mayor cantidad de visitantes, pero las ventas no alcanzaron las proyecciones iniciales con respecto al año pasado. Esto se atribuye, principalmente, a la devaluación del real y a la situación económica de Paraguay y Brasil.

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Los empresarios esperaban que las ventas crecieran un 30% con respecto al año pasado, pero el incremento finalmente se situó entre el 10% y el 15%, pese a la mayor afluencia de visitantes, conforme a las estimaciones preliminares.

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“Hay una estimación de un aumento de entre el 10% y el 15% con respecto al año pasado. Afortunadamente, no hubo una disminución. Tuvimos más gente que en la edición anterior, lo que demuestra que Ciudad del Este es un punto cada vez más atractivo para el comercio y el turismo de la región”, explicó Said Taijen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

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Las estimaciones de los empresarios indican que el año pasado el Black Friday generó un movimiento comercial de unos USD 300 millones, mientras que este año habría alcanzado aproximadamente USD 350 millones.

Motor de la actividad económica regional

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este emitieron un comunicado en el que expresaron su satisfacción por los resultados alcanzados en esta nueva edición del Black Friday 2026.

Consideraron que el evento, una vez más, posicionó a la ciudad como uno de los principales destinos de turismo de compras de la región y que la ciudad volvió a demostrar su potencial y protagonismo regional.

Black Friday posiciona a Ciudad del Este como punto turístico internacional

“La importante afluencia de compradores nacionales y extranjeros, sumada al intenso movimiento comercial registrado durante las jornadas, demuestra la capacidad de convocatoria de Ciudad del Este, su atractivo comercial y su relevancia como motor de la actividad económica regional”, expresa parte del comunicado.

Asimismo, señalaron que los resultados son fruto del esfuerzo, la creatividad y el compromiso de comerciantes, empresarios y trabajadores, así como de la articulación y el trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

“La sinergia entre los distintos actores es fundamental para impulsar iniciativas de esta magnitud, fortalecer la confianza de los visitantes y seguir proyectando una imagen positiva de nuestra ciudad”, añade el documento.

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Anunciaron que durante los próximos días mantendrán reuniones de evaluación con los diferentes sectores involucrados, a fin de analizar los resultados, identificar oportunidades de mejora y coordinar nuevas acciones que permitan seguir construyendo una Ciudad del Este más competitiva, ordenada y atractiva.

El objetivo es sumar cada vez a más sectores para consolidar este posicionamiento, generar nuevas oportunidades y fortalecer el desarrollo económico de la ciudad.

“Agradecemos especialmente a los comerciantes, empresarios, instituciones, medios de comunicación, colaboradores y a los miles de visitantes que eligieron Ciudad del Este durante esta edición del Black Friday, contribuyendo al éxito de esta importante actividad comercial”, expresa otra parte del comunicado.

Miles de personas coparon la ciudad durante los cuatro días del Black Friday

Durante los cuatro días del Black Friday, las calles, avenidas y comercios de la zona comercial de Ciudad del Este se convirtieron en un hormiguero de personas.

Desde la Receita Federal de Foz de Iguazú informaron que durante las primeras jornadas ingresaron entre 30.000 y más de 44.000 personas a pie por el Puente de la Amistad. Sin embargo, debido al temporal registrado el viernes por la tarde, los equipos que registran el paso de peatones resultaron afectados, por lo que no fue posible completar el conteo hasta el cierre del Black Friday.

A esta cifra se deben sumar las personas que cruzaron en vehículos y las que se movilizaron internamente provenientes de diversos puntos del país.