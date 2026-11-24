El procedimiento en el exclusivo barrio cerrado Paraná Country Club de Hernandarias está encabezado por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada Nº 1 en la Persecución de Hechos contra la Propiedad Intelectual, con el acompañamiento de agentes del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.

Según los datos preliminares, la investigación se inició a partir de denuncias formuladas por representantes de empresas farmacéuticas, que alertaron sobre la presunta producción y comercialización irregular de medicamentos utilizando marcas y etiquetas de reconocidos laboratorios.

Durante el allanamiento, los intervinientes encontraron una importante cantidad de productos que serían falsificados, además de frascos, cajas, etiquetas de laboratorios y materiales utilizados para el fraccionamiento.

De acuerdo con los datos de la investigación, el esquema consistiría en fraccionar un líquido que sería suero en pequeños envases, para luego colocarles etiquetas y embalajes de reconocidos laboratorios farmacéuticos, con el objetivo de hacerlos pasar por medicamentos originales.

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También hallaron armas y chalecos tácticos

Durante la intervención, los agentes también encontraron un fusil AK-12 calibre 7,62 mm, equipado con mira telescópica, además de una pistola calibre 9 mm y dos chalecos tácticos.

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El procedimiento continúa en desarrollo y, hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad del propietario del inmueble ni confirmaron si hay personas detenidas.