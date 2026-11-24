El procedimiento de control fue realizado ayer en la zona de la Aduana del Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con la ciudad brasileña de Foz de Yguazú.

Según el informe, los aduaneros procedieron a retener una furgoneta con chapa paraguaya para el control aduanero.

Durante la verificación del equipaje de uno de los pasajeros, de nacionalidad paraguaya, los intervinientes encontraron varios paquetes de cabello humano natural, ocultos entre ropas usadas.

Los intervinientes liberaron al compatriota, pero incautaron la carga valuada en aproximadamente 108.000 reales (unos G. 116.758.000, al cambio actual).

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La Receita Federal informó que, si bien el pasajero paraguayo fue liberado, los antecedentes del procedimiento serán remitidos a las autoridades competentes para iniciar una investigación penal.

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La incautación de cabello humano en la zona fronteriza no es un hecho aislado debido a su alto valor en el mercado brasileño. En anteriores procedimientos, funcionarios de la Receita Federal ya habían detectado cargamentos similares que eran transportados desde Paraguay hacia Brasil sin cumplir con las formalidades aduaneras.