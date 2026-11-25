El atraco ocurrió anoche en el local denominado BRANDC, ubicado sobre la avenida República del Perú de Ciudad del Este.

Las imágenes del circuito cerrado muestran el momento en que los empleados recogían los productos exhibidos frente al establecimiento para cerrar el local. En ese instante, cuatro motochorros, vestidos con ropas oscuras y con cascos para ocultar sus rostros, irrumpieron en el negocio y anunciaron el asalto a punta de arma de fuego.

Una vez dentro del local, los delincuentes abrieron sus mochilas y comenzaron a cargar los objetos de valor que estaban exhibidos en las vitrinas, entre ellos, aparatos celulares y joyas. Tras concretar el robo, salieron rápidamente del establecimiento y huyeron en dos motocicletas en dirección a la ruta PY02.

El propietario del establecimiento manifestó a los intervinientes que deberá revisar el inventario para precisar la cantidad de celulares y joyas que robaron los delincuentes, aunque se estima que el botín sería considerable.

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El caso fue reportado a la Comisaría 31ª y también se constituyó personal de Investigación Criminal para analizar el circuito cerrado que captó íntegramente el asalto.