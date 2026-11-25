Las cañerías que actualmente conforman la red de distribución fueron instaladas originalmente para abastecer a los obreros de Itaipú. Sin embargo, con el paso de los años, quedaron obsoletas, situación que provoca constantes averías e interrupciones en el suministro de agua potable.

La propuesta denominada “Hernandarias 2035″ fue puesta a consideración de la Junta Municipal de Hernandarias ayer, durante la sesión ordinaria.

El plan toma como referencia unas 2.500 viviendas y aproximadamente 15.000 beneficiarios directos.

Los vecinos denuncian desde hace décadas problemas en el suministro de agua potable, situación que se agrava durante el verano, con frecuentes cortes y baja presión.

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El presidente de la comisión Pro-Agua, Víctor Armando Vera, explicó que hay agua suficiente, pero tienen problemas en la distribución.

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Como ejemplo, mencionó la reciente instalación de una plataforma flotante de captación por parte de Itaipú Binacional.

Vera explicó que gran parte de la red tiene unos 50 años de antigüedad y fue diseñada para abastecer a una población de apenas 3.000 personas.

Entre las principales acciones figuran

Sustituir las antiguas cañerías de distribución de agua potable y reorganizar la red mediante sectores de abastecimiento.

Analizar la instalación de una planta potabilizadora compacta y modular, con una capacidad inicial de referencia de 150 metros cúbicos por hora, que pueda complementar o reemplazar el sistema actualmente utilizado.

Desarrollar un sistema de alcantarillad o sanitario separado de los conductos destinados al desagüe de aguas pluviales.

Incorporar estaciones de bombe o en los puntos donde las condiciones del terreno y el funcionamiento de la red lo requieran.

Proyectar una planta modular de tratamiento de aguas residuales, con posibilidad de ampliación y capacidad para acompañar el crecimiento urbano durante los próximos 25 a 30 años.

Instituciones que buscan involucrar para concretar el proyecto

El proyectista propone un trabajo articulado entre la Municipalidad de Hernandarias e Itaipú Binacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP SA) y el Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY).