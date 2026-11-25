Desde hace algunos días, pobladores de diversos sectores de Ciudad del Este se encontraron con nuevas tarifas por el servicio de recolección de basura. En algunos casos, el incremento es mínimo, pero en otros se registraron diferencias importantes.

Ante las quejas, la Municipalidad emitió un comunicado para aclarar los cambios aplicados y explicar los criterios utilizados para determinar los montos.

El servicio está a cargo del Consorcio Ecogestión del Este (ECOESTE), empresa concesionaria que presta el servicio en el municipio. Está integrado por las firmas Nuevo Horizonte Ambiental SA e Ingeniería Ambiental SA, con representante legal de Manuel Francisco Morínigo Gaona. Desde el inicio de sus operaciones, el consorcio tuvo numerosas dificultades para cumplir con la recolección de residuos.

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El cobro por el servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos se rige por la Ordenanza Nº 030/2015 J.M. Esta normativa contempla diferentes criterios de cálculo según el tipo de inmueble para determinar la tasa correspondiente.

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Debido a los incrementos registrados por algunos usuarios, la Municipalidad de Ciudad del Este emitió un comunicado en el que aclaró que no se trata de la creación de una nueva tarifa ni de un aumento generalizado, sino de la actualización y correcta aplicación de los parámetros establecidos en la normativa municipal vigente.

Algunos pagan más que otros

La ordenanza contempla un monto mínimo de G. 40.000 y uno máximo de G. 46.000 para las viviendas particulares. Por otra parte, cuando se trata de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, la base imponible para el cálculo de la tasa es el valor fiscal del inmueble, al que se aplican las alícuotas correspondientes. En estos casos, el monto podría superar los G. 200.000.

Esto significa que las propiedades deben tributar de acuerdo con sus características y la categoría que les corresponde.

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Según explicó el director de Servicios Generales, Alejandro Martínez, lo que se realizó fue una actualización de las tasas, teniendo en cuenta que muchas viviendas particulares pasaron a convertirse en inquilinatos, edificios o establecimientos comerciales. Estos inmuebles deben adecuarse a los criterios de cálculo previstos para su nueva condición, conforme a la normativa vigente.

“La Municipalidad considera importante que la ciudadanía conozca estos criterios para comprender cómo se determina el monto de la tasa y evitar confusiones sobre su aplicación”, señala el comunicado.