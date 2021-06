Medicina estética y autoestima

Según el médico estético, Nicolás Suárez, una persona que se encuentra a gusto con su apariencia física, tiene mayor desenvolvimiento en sus diferentes círculos sociales, ya que se siente confiado y al mismo tiempo puede causar un impacto positivo en su entorno, generando indirectamente un interés en los demás a velar por su apariencia física.

Por otra parte, según el médico el hecho de que una persona se perciba con una apariencia que no sea de su agrado, ya sea por imperfecciones en el rostro o en el cuerpo, hace que no se acepte a sí misma y de esa forma va generando actitudes negativas hacia si misma ocasionando cambios de humor y esto a su vez puede afectar su desenvolvimiento diario, tanto en el relacionamiento con su entorno familiar, de amigos, laboral, etc.

Hoy en día todo es posible

“Hoy en día es posible corregir esas imperfecciones o bien realzar la belleza de cada uno” expresó Suárez, quien citó algunos ejemplos:

En el rostro: Para mejorar la calidad de la piel y dar una hidratación profunda se puede aplicar el “skinbooster” que consiste en un plasma rico en plaquetas; para rellenar surcos faciales, dar volumen a los labios o corregir imperfecciones de la nariz se utilizan rellenos de ácido hialurónico, y para prevenir o eliminar arrugas, con inyecciones de botox, etc.

Corporal: En lo que respecta al cuerpo, se puede eliminar la grasa localizada, tratar la celulitis o mejorar la apariencia de cicatrices con enzimas recombinantes; se puede tratar la sudoración excesiva de axilas con botox, entre otros procedimientos.

Procedimientos no invasivos

“La ventaja de estos procedimientos es que no son invasivos; por lo tanto son más seguros, el paciente tiene una reincorporación inmediata a sus actividades con unos cuidados mínimos. Es importante recalcar que tanto la evaluación previa y los procedimientos deben ser realizados por profesionales capacitados en el área” aseguró el médico.