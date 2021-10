Soñar con desconocidos o personas sin rostro ¿Qué significa?

Cuando el simbolismo del sueño se enfoca en las acciones de lo que sucede o de la interacción con los personajes, lo normal es que soñemos a personas que no conocemos, de ésta manera nos enfocaremos en lo que hacemos, sin distracciones por los sentimientos que provoca ese rostro familiar.

En algunos sueños en donde soñamos con personas con las cuales interactuamos normalmente pero las vemos sin rostro, se interpreta una situación en la cual el indicador predominante es el ocultamiento, el factor desconocido es lo más resaltante.

Así que es probable que en la vida real nos encontremos en una situación en donde pensamos que sabemos todo sobre una cuestión en particular o sobre la intención de una persona cercana, pero el inconsciente nos dice claramente que lo que vemos no es tal, o lo que vemos no es todo lo que puede mostrarse.

El ambiente en el cual se desarrolla el sueño es el indicador para saber a qué ámbito de nuestra vida se refiere. Por ejemplo, si la persona desconocida o sin rostro la vemos en el trabajo, el sueño se orienta a lo laboral, y lo mejor es actuar con prudencia ya que puede existir alguna información importante que hayamos omitido en vigilia pero que no se le ha escapado a nuestro inconsciente.

En un sueño que han comentado en redes, la soñadora decía que frecuentemente en sus sueños interactúa con normalidad con personas de rostro negro, en el sueño es como si fuera que le conoce, conversan como si nada raro sucediera sin embargo el detalle relevante es que la persona no tiene cara.

En la interpretación de éste tipo de imágenes, es importante destacar que en términos generales y en la vida real las personas no siempre se muestran con total sinceridad, sin embargo, cuando detectamos que algo no marcha bien o hay algo que no encaja, la imagen típica de la persona sin rostro es la que usa la mente para expresarnos que debemos prestar mayor atención a nuestro entorno.

En ocasiones las personas sin rostro pueden referirse también a situaciones que no queremos enfrentar, los rostros no se muestran, y son el símbolo del temor para afrontar los problemas que tenemos actualmente.

En cuanto al género de la figura desconocida, normalmente el significado se asocia a las emociones cuando se trata de una mujer y aspectos racionales cuando es un hombre.