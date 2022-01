Amá a tu cuerpo por lo que es y por lo que hace por vos

Gianette Trotte, nutricionista y estudiante de psicología del cuarto año en la UCA, dice que hay que dejarse de compararse con otros y “comparémonos con nosotros mismos, que nuestra meta sea ser mejor que ayer en todos los sentidos, busquemos nuestra mejor versión cada día. No esperes el famoso “lunes” para empezar a comer saludable o a hacer actividad física, empieza hoy, tu cuerpo no sabe de días”.

Lea más: ¿Te gusta el mango? aquí unas recetas frías, deliciosas ,y fáciles de hacer

Algunos tips para reconciliarte con tu cuerpo y comenzar a amarlo.

* Empezá a comer más saludable y balanceado.

* Descansá lo suficiente, tu cuerpo lo necesita.

* Date tus gustos y no sientas culpa, lo que se hace la mayoría de los días es lo que cuenta, un gusto no va a sabotear nada.

* Movete más, ejercitate, baila, libera endorfinas.

* Detené las comparaciones, centrate en vos misma y en superarte cada día.

* No te peses cada día, no te obsesiones con eso, el peso que nos marca la báscula no es un buen indicador de salud.

* Comenzá a tomar consciencia de todo aquello que tu cuerpo te permite hacer cada día.

* No dejes que tu cuerpo o talla te limite para realizar todas aquellas actividades que te gustan.

Lea más: La avena, alimento nutritivo y muy saludable

* Usá la ropa con la cual te sientas cómoda, lo que te haga sentir bien a vos, que el que dirán no te impida a usarla.

* Cuidá tu alimentación y no solo por bajar de peso o entrar en un estándar de belleza, sino que comé saludable por vos, por tu salud, por tu cuerpo.

Lo primero que hay que practicar la aceptación y también la compasión

Gianette Trotte dice que la aceptación es el acto de reconocer los pensamientos y emociones dolorosas respecto a nuestro cuerpo y nuestra persona y aceptarlos tal y como son, tomando consciencia de lo que los ha generado.

Por lo tanto, aceptación es reconocer y validar: reconocer el daño que ha generado en cada una de nosotras la cultura de la dieta y del logro.

Lastimosamente, día a día a través de medios de comunicación, redes sociales o conversaciones recibimos el impacto de una cultura toxica en la que los estereotipos y la imagen ideal siguen existiendo.

“Una vez que vayamos aceptando nuestros pensamientos y emociones dolorosas, el siguiente paso es el cultivo de la autocompasión. La autocompasión es generar amabilidad, la calidez y la comprensión hacia tu propia persona, hacia tu sufrimiento, hacia lo que gusta y lo que no te gusta, soltando los juicios y críticas. Empezá a tratarte con cariño, a reconocer todo el sufrimiento que has pasado y no dejes que tu sufrimiento te defina”, concluye la nutricionista y estudiante de psicología.

Lea más: Cenar menos de 2 horas antes de dormir aumenta un 50% el riesgo de diabetes