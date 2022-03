Los limones y sus beneficios para la salud

Carolina Sosky dice que los limones también pueden proporcionar otros importantes beneficios para la salud y nos explica porque.

La salud del corazón

Los limones contienen alrededor de 31 gramos de vitamina C, que es casi el doble de la cantidad de vitamina C necesaria en la dieta diaria. Además de aumentar la inmunidad, la vitamina C puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca si se consume de manera regular.

“El limón también contiene un alto nivel de fibra dietética, que puede reducir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas al reducir el LDL o colesterol malo. Un exceso de colesterol puede provocar aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias del corazón”, señala.

Salud digestiva

El limón contiene altas cantidades de fibra dietética. La fibra, especialmente la fibra soluble, puede ayudar a reducir el estreñimiento y una variedad de otros problemas y molestias gastrointestinales.

Control de peso

La pectina, es la fibra que se encuentra en los limones, aumenta de tamaño una vez que se ingiere, haciéndote sentir satisfecho por más tiempo, también beber agua con limón ayuda a evitar el picoteo. Otra ventaja es que aporta muy pocas calorías, por lo cual es aliado de dietas de control de peso.

Prevención de anemia

Si bien el limón no contiene niveles altos de hierro, puede ayudar al cuerpo a absorber más hierro de los alimentos de origen vegetal. Mantener niveles adecuados de hierro ayuda a prevenir la anemia. Lo recomendable para que este cumpla su función es, tomar un jugo de limón junto con los alimentos, o agregarle limón a las comidas.

Prevención de cálculos renales

Los limones adquieren su sabor amargo debido a su abundancia de ácido cítrico. Algunos estudios muestran que el ácido cítrico puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales.

Los limones son una excelente fuente de:

* Vitamina C

* Fibra dietética

* Ácido cítrico

* Una porción de 1/2 taza de limón contiene:

* Calorías: 31

* Proteína: 1 gramo

* Grasa: 0 gramos

* Carbohidratos: 3 gramos

* Fibra: 3 gramos

Cómo preparar limón

La nutricionista personalizada comenta que la con su distintivo sabor agrio, los limones agregan un sabor audaz a muchas recetas. “El limón es un ingrediente popular para cocinar y hornear”.

Además afirma que una simple rodaja de limón puede agregar un sabor calmante y refrescante al agua y al té.

Algunos consejos útiles a la hora de consumir de limones: