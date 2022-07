Alimentación saludable: Dejar a la vista alimentos “reales”

“Nuestro cuerpo está preparado para buscar más energía por la mañana y tender a tener más sueño por la noche. Esto se refleja a primera hora de la mañana donde tenemos más alta la testosterona y el cortisol, o por la noche, donde está más alta la melatonina (hormona relacionada con el sueño)”, señala la nutricionista Gianette Trotte.

La profesional dice que cuando un alimento se consume en los momentos óptimos del día, los relojes periféricos del cuerpo, que se encuentran en todas las células fuera del cerebro, se sincronizan con el reloj central del cuerpo, que se encuentra en el cerebro.

Lea más: Alimentos para prevenir la gripe y el covid-19

“En el caso de los deportistas esto es de gran importancia, ya que, al no ingerir carbohidratos durante el día, los músculos son más sensibles a la insulina, por lo que al terminar de entrenar nuestros músculos absorberán la mayoría de glucosa ingerida, aumentando los niveles de glucógeno muscular.

Hay estudios que demuestran que las personas que habían ingerido los carbohidratos en la cena, disminuyeron los niveles de leptina (la leptina promueve la reducción de la ingesta energética por medio de la señal de saciedad en el cerebro), en cambio se observó que las personas que padecen obesidad poseen mayores niveles, pero debido a la resistencia a ella, es decir, tienen niveles altos pero su cerebro no se percata de que están saciados”, explica Gianette Trotte.

¿Por qué pierdo más grasa al quitar los carbohidratos en la cena?

La nutricionista dice que el simple motivo es porque estas reduciendo el consumo de ello, si antes metías carbohidratos por la noche y ahora no, tu ingesta se reduce entre 300-600 Kcal.

Lea más: Para una cena saludable: ¿Debo dejar de lado los carbohidratos?

“Una cena con carbohidratos o fruta no solo no es perjudicial a la hora de perder grasa, si no que incluso puede ser una herramienta eficaz para aquellas personas que entrenan por la noche”.

“En resumen, la teoría de que no podemos quemar grasa por la noche al introducir carbohidratos en la cena es errónea. Nuestro cuerpo utilizará tanto glucosa como ácidos grasos mientras dormimos, lo que impide el almacenamiento de estos en forma de grasa corporal (sobre todo si entrenamos en la tarde noche)”.

Para finalizar señala Gianette Trotte que al realizar una dieta baja en carbohidratos, indistintamente de si los metemos en la mañana o en la tarde, suele dar mejores resultados al reducir la ingesta calórica. Y junto a ello, como bien sabemos por diversas publicaciones científicas, los macronutrientes tienen un papel importante en la composición corporal, pero es la elección de alimentos lo que permitirá poder conseguir mayor o menor resultado gracias a la adherencia.

Lea más: Licuados verdes: mitos y realidades