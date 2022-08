Hábitos de amor y respeto a nuestro cuerpo

Tratá de no obsesionarte con las apariencias físicas y con tener el cuerpo “ideal”. Todos los cuerpos son diferentes, no te compares, y si tu cuerpo no puede ser el de antes por una enfermedad, por un desorden alimenticio, o cualquier otro gran impacto, está bien que no pueda ser el de antes, no te apegues al pasado de tu cuerpo o salud, mejor enfocate en mantenerte saludable, vestite de forma que te haga sentir mejor, arreglate, mejora tu postura.