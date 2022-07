Beneficios de comer consciente

Para la nutricionista clínica especializada en obesidad y diabetes Shirley Cardozo debatir e informarse sobre la práctica de estar consciente y atento al momento de elegir alimentos apostando siempre hacia una alimentación más sana permite disfrutar mejor de la experiencia de comer.

Lea más: ¿Podemos armar un plato saludable de la olla familiar?

Beneficios del mindfulness a la hora de comer

Mejora los hábitos de alimentación.

Te ayuda a elegir mejor las porciones.

Te sentís satisfecho con menos comidas.

Al reducir las cantidades, mantenés estables tus niveles de glucosa.

Ayuda al control y pérdida de peso .

Reduce episodios de atracones.

Lea más: ¿Por qué ocurre el efecto rebote?

Estrategias para comer consciente:

Antes de comer, reconocé si realmente tenés hambre: No siempre se come por hambre, muchas veces se come por otros motivos como estrés, tristeza, aburrimiento, etc. Antes de comenzar a comer es conveniente reconocer y diferenciar este tipo de emociones para decidir si realmente se quiere comer.

Comé sentado. Evitá comer parado o caminando.

Disfrutá la ocasión. Por ejemplo, poné la mesa como te gusta, aprovechá la situación, la compañía o el simple hecho de comer tranquilamente.

Comé sin hacer otras actividades. Evitá todas las pantallas (teléfono, tablet y computadora) en el momento de comer. Las pantallas son distracciones que no permiten ser consciente de qué y cuánto se come.

Lea más: Ansiedad por los dulces