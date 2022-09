¿Qué alimentos evitar para no inflamarnos?

La nutricionista Lourdes Ortiz Soria dice que hay que limitar el consumo en exceso de comida chatarra, por su alto contenido de grasas saturadas y trans, carnes rojas sin procesar y procesadas (hamburguesas, embutidos como panchos, chorizos) alimentos enlatados, evitar frituras, sopas en sobre, pastas y otros alimentos de rápida cocción como aquellos para microondas, aceites vegetales de maíz, girasol, soja, margarina, entre otros.

“La inflamación crónica sistémica (ICS) es causa principal mortalidad y discapacidad a nivel mundial, las muertes que se asocian a enfermedades relacionadas con la inflamación, son aquellas denominadas ECNT (Enfermedades crónicas no transmisibles) como enfermedades cardiovasculares (ECV) como la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, también la enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA), el cáncer además de enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas”, señala Lourdes Ortiz.

Dieta mediterránea o dieta DASH

La nutricionista dice que el patrón alimentario recomendado como protector es la dieta mediterránea o también la denominada dieta DASH, ambas con altas recomendaciones de alimentos vegetales, cereales y grasas saludables.

“Tal vez pensamos que es difícil seguir por el costo de los alimentos base, pero es importante incluirlos diariamente y debemos pensar siempre en el beneficio que nos aportan y lo que gastaríamos si nos enfermamos que sería más, por tanto tratar de incluir verduras de hojas verdes, crucíferas (brócoli, repollo, coliflor), tomate, frutas (cítricos, arándanos, manzana, granada) té verde, café sin azúcar, cereales integrales, aceite de oliva, canola, aguacate, frutos secos (nueces, almendras), pescados grasos (atún, sardinas), legumbres, ajo, cúrcuma, jengibre, pimienta negra, y los alimentos fermentados”.

La profesional recomienda la planificación semanal del menú y de ser posible la práctica de preparación de alimentos en serie como el meal prep o el batch cooking, donde nos tomaríamos un día de la semana para preparar los alimentos y platos caseros, ahorrando tiempo, dinero y sumando puntos para nuestra salud.

Es posible generar un ambiente antiinflamatorio

“Al aumentar el consumo de alimentos del reino vegetal, frutas, verduras, cereales, controlando la ingesta de aquellos alimentos ricos en AGPI-6 (Omega 6), aumentando el consumo de alimentos fuente de AGPI-3 (Omega 3) ya que debe haber un equilibrio entre ambos, reduciendo o evitando el consumo de harinas refinadas, azucares refinados, dulces como golosinas, galletitas, cereales de desayuno azucarados, gaseosas y otras bebidas azucaradas como jugos en cartón, leche chocolatada, aderezos, edulcorantes artificiales. Claro que si estaríamos evitando la inflamación”, menciona la nutricionista.

“La alimentación constituye un factor de modulación de la respuesta inflamatoria, el tipo de alimento que consumimos es crucial para el manteamiento de nuestra salud, no solo porque nos aportan vitaminas y minerales, sino porque muchos de sus metabolitos secundarios tienen actividad antiinflamatoria a través de sus compuestos bioactivos y fitoquímicos, contrarrestando la inflamación que nos causa la alimentación de tipo occidental rica en alimentos ultraprocesados, altos en grasas saturadas, trans, así como xenobióticos que no solamente se encuentran en alimentos sino también en el ambiente, por tanto con una alimentación saludable, lo más natural posible podemos lograr reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”, puntualiza Lourdes Ortiz.

