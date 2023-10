El fenómeno de la tolerancia tiene que ver con el aumento de la violencia

Angélica Roa, feminista y psicóloga clínica que trabaja el tema de violencia hacia las mujeres, el tema del autocuidado de las mujeres, las emociones de las mujeres, señala que la pregunta reiterada en los casos de violencia contra la mujer se refiere a las razones por las cuales una mujer víctima de violencia en la relación de pareja, se queda junto a su agresor, a veces porque cuesta comprender que ante reiteradas agresiones la victima tolere y permanezca en la relación.

Lea más: "El peor enemigo de la mujer es la propia mujer"

La dependencia económica es decisiva

“En la mayoría de los casos porque con esa pregunta se intenta culpar a la víctima. Al analizar las causas encontramos que, entre las principales, a las razones económicas que en muchos casos son decisivas. La dependencia económica puede ser diversa y no solo incluye la falta de autonomía de la mujer, en algunos casos tiene que ver con la necesidad de mantener el status social no solo por ella sino por sus hijas/os cuando por ejemplo asisten a colegios o universidades que no tendría modo de sostener”, recalca la psicóloga.

La dependencia afectiva es un patrón psicológico

Angélica Roa, dice que la dependencia afectiva es un patrón psicológico que rige para las relaciones interpersonales, familiares o de amistades y también de pareja. En algunos casos la dependencia de una de las parejas es excesiva y en esos casos hablamos de una dependencia emocional.

Lea más: "Mala madre": cuando la maternidad se idealiza y los mandatos a cumplir son imposibles

Indefensión aprendida están en la raíz que sostiene la tolerancia a la violencia

El fenómeno de la violencia va en constante aumento. la psicóloga explica que “Las mujeres desarrollan dependencia emocional porque están educadas para la subordinación y porque han aprendido en esa educación a priorizar el bienestar del otro antes que las propias necesidades afectivas. La renuncia de sí misma como exaltación del amor romántico y la indefensión aprendida están en la raíz que sostiene la tolerancia a la violencia”.