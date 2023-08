Angélica Roa, feminista y psicóloga clínica que trabaja el tema de violencia hacia las mujeres, el tema del autocuidado de las mujeres, las emociones de las mujeres afirma que “Hay una denominación, de la amistad entre mujeres, que se está popularizando, aunque no se conozca muy bien su carácter, es la Sororidad. La sororidad tiene su origen en el feminismo y se refería inicialmente a la unidad entre mujeres sin discriminaciones por razón social, racial, o étnico”.

“Posteriormente Marcela Lagarde lo utilizo desde una perspectiva sociopolítica para rescatar la importancia de la amistad entre mujeres para la construcción de la igualdad de derechos. En cuanto al significado nace en oposición al uso de la palabra fraternidad por la hermandad entre hombres, en este caso el sentido del término sororidad se remonta al término soror (‘hermana’) y remite a una relación de mutuo respeto, cuidado y solidaridad, pero en lugar de darse entre varones, se da entre mujeres”, explica Angélica Roa.

“La sororidad no plantea que tengamos que ser mejores amigas ni que entre todas nos caigamos bien”

Comenta Angélica que la aplicación de la sorodidad entre mujeres, tiene muchos matices, incluye la solidaridad, pero no se limita a la amistad. Catalina Ruiz-Navarro, le dice a BBC Mundo, es importante no confundir la sororidad con un “apoyo ciego” entre mujeres. “La sororidad no plantea que tengamos que ser mejores amigas ni que entre todas nos caigamos bien”. “Es entender que hacemos parte de un sistema que de alguna manera a cada una nos tiene jodidas y que nos vamos a aliar para enfrentarlo”.

“El argumento de que las mujeres son por naturaleza rivales entre sí, en las que dos o más mujeres viven enfrentadas sin motivo aparente ha servido hasta ahora para mantener estereotipos de genero. “Las mujeres son más crueles entre ellas que con los hombres”. “El peor enemigo de la mujer es la propia mujer”. “Las mujeres se critican, se comparan y buscan desautorizarse las unas a las otras”. Estas afirmaciones dan cuenta de situaciones particulares que evidencian la diversidad y complejidad de las relaciones humanas, pero están muy alejadas de la realidad para generalizarla”, dice la psicóloga.

Los círculos de mujeres

Dice Angélica que una propuesta para desmontar el estereotipo de la rivalidad entre mujeres son los grupos de autocuidado. “En los círculos de mujeres, nos damos cuenta cuanta falta nos hace contar con espacios para compartir lo que sufrimos en común, escuchar sin juzgar y dar salidas colectivas a las situaciones planteadas. Poder crear las condiciones de confidencialidad posibilita el espacio mágico de sanación. La sororidad es empatía, apoyo, solidaridad y amistad genuina entre las mujeres, es una red de apoyo en la que compartir confidencias, preocupaciones, aficiones y un sinfín de cosas más. Es la definición de la verdadera amistad”, recalca.