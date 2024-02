Nutrición: Qué es el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos

La nutricionista Gianette Trotte dice que este trastorno no se conoce, no se habla mucho del mismo. “Muchos profesionales no lo detectan y toman a los niños de “caprichosos” o la respuesta es “dejale sin comer tantos días, vas a ver como come después”.