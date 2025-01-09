¿Ozempic o cirugía bariátrica para la pérdida de peso?: beneficios y peligros de cada uno

Tanto el Ozempic como la cirugía bariátrica son métodos que han demostrado ser efectivos en la lucha contra la obesidad, pero presentan sus propios beneficios y riesgos únicos.

¿Qué es Ozempic?

Ozempic es un medicamento inyectable cuyo principio activo es semaglutida, un agonista del receptor GLP-1 utilizado principalmente para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, también ha sido aprobado para la pérdida de peso en ciertas circunstancias.

Funcionando como un supresor del apetito, ayuda a las personas a reducir la ingesta calórica al sentirse satisfechas más rápidamente.

Tiene varios beneficios, como la pérdida de peso significativa. Este medicamento ayuda a los pacientes a perder un porcentaje significativo de su peso corporal en un período de tiempo relativamente corto.

Además del control del peso, mejora la regulación de la glucosa y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y al ser un tratamiento farmacológico, no requiere cirugía ni hospitalización, por lo que es no invasivo.

Pero también conlleva peligros. Algunos pacientes experimentan efectos secundarios como náuseas, diarrea, y en algunos casos, hipoglucemia.

Además, requiere un compromiso a largo plazo. Debe ser administrado regularmente, y los resultados se revierten si se interrumpe el tratamiento.

Por otro lado, no adecuado para todos. No está recomendado para personas con antecedentes de ciertos problemas de salud, como cáncer de tiroides.

¿Qué es la cirugía bariátrica?

La cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico desarrollado para reducir el tamaño del estómago y, en algunos casos, cambiar el modo en que el cuerpo absorbe los alimentos.

Los tipos principales incluyen la banda gástrica ajustable, el bypass gástrico y la gastrectomía en manga.

Generalmente conduce a una pérdida de peso más significativa y sostenida que los tratamientos no quirúrgicos.

También genera una mejora de condiciones relacionadas, como la diabetes tipo 2, apnea del sueño y la hipertensión, que a menudo mejoran o se resuelven.

Por otro lado, los cambios anatómicos pueden reducir directamente las señales hormonales que impulsan el apetito excesivo.

Pero como toda cirugía, presenta riesgos como infecciones, coágulos sanguíneos y problemas respiratorios.

Además, el período de recuperación puede ser largo, con la necesidad de adherirse a cambios dietéticos estrictos.

Por otro lado, cambiar drásticamente los hábitos alimenticios y la imagen corporal puede requerir apoyo psicológico.

Circunstancias individuales

La elección entre Ozempic y la cirugía bariátrica depende en gran medida de las circunstancias individuales. Ozempic puede ser ideal para quienes buscan una solución menos invasiva y están preparados para un tratamiento a largo plazo con medicación.

En contraste, la cirugía bariátrica puede ofrecer una pérdida de peso más rápida y sostenida, siendo más adecuada para quienes no han obtenido resultados con otras estrategias.

Cada opción debe ser cuidadosamente considerada y discutida con un profesional de la salud, quien podrá evaluar los riesgos y beneficios específicos según la condición médica del paciente.

La decisión correcta puede cambiar la vida del paciente al mejorar su salud y calidad de vida de manera significativa.