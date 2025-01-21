Día Internacional de los Abrazos: cuándo es y cuáles son los beneficios de este usual gesto

Esta simple acción de abrazar, que data de las antiguas tradiciones humanas, tiene múltiples beneficios tanto para la salud mental como física.

Origen del Día Internacional de los Abrazos

El Día Internacional de los Abrazos fue concebido en 1986 por Kevin Zaborney en Clio, Michigan, Estados Unidos.

Zaborney propuso este día como una forma de animar a las personas a expresar más abiertamente sus emociones en público.

La fecha fue elegida intencionalmente entre la temporada de las fiestas de fin de año y el Día de San Valentín, un período en el que las personas suelen sentir más la necesidad de atención y afecto.

Beneficios de los abrazos

Diversos estudios han demostrado que los abrazos pueden tener un impacto positivo significativo en la salud.

Cuando nos abrazan, nuestro cuerpo libera oxitocina, una hormona conocida por sus efectos anti-estrés. Esta hormona ayuda a reducir los niveles de cortisol en el cuerpo, lo que puede disminuir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular.

Los abrazos también pueden aumentar los niveles de serotonina y dopamina, neurotransmisores que son responsables de la sensación de felicidad y bienestar. Esta química cerebral tiene el poder de combatir el sentimiento de tristeza y solitud.

Además, abrazar puede ser una forma efectiva de construir confianza y fortalecer vínculos. La piel tiene un sistema complejo de neuronas que detectan el contacto físico, promoviendo la creación de lazos emocionales profundos y sanos.

Se ha sugerido que los abrazos pueden estimular el timo, un pequeño órgano que juega un papel crucial en el sistema inmunológico. Esta estimulación podría potenciar las defensas naturales del cuerpo, permitiéndole combatir más eficazmente enfermedades e infecciones.

Aprovechá el día para abrazar a tus seres queridos, mostrándoles cuánto los apreciás, o participá en movimientos como “Free Hugs” (Abrazos Gratis), donde se ofrecen abrazos a personas desconocidas; esta puede ser una manera enriquecedora de compartir alegría.

El Día Internacional de los Abrazos es más que una celebración; es una oportunidad para recordar la importancia del contacto humano y su poder en mejorar el bienestar colectivo.

Abrazar es un pequeño gesto que tiene un impacto profundo, fortaleciendo no solo los lazos personales, sino también la salud emocional y física de quien recibe y da el abrazo. Así que este 21 de enero, ¡no escatimes en abrazos y contribuí a un mundo más unido y feliz!