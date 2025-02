Psiquiatria recomienda cinco simples hábitos, basados en la ciencia, para sentirte mejor

En la búsqueda constante de mejorar nuestro bienestar mental y emocional, la Dra. Judith Joseph, una destacada psiquiatra estadounidense con un enfoque en prácticas basadas en la ciencia, propone una serie de hábitos simples pero efectivos para sentirnos mejor.

Es autora del libro “High Functioning”, que aborda la depresión de alto funcionamiento y está previsto para publicarse en 2025. La Dra. Judith Joseph es una psiquiatra certificada y profesora clínica asistente de Psiquiatría Infantil y Adolescente en el NYU Grossman School of Medicine. Además, preside la Iniciativa de Mujeres en Medicina en el Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Cinco hábitos para sentirse mejor

1. Practicá la gratitud diariamente. La psiquiatra enfatiza la importancia de practicar la gratitud como un hábito diario.

Según estudios científicos, reservar unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos puede mejorar significativamente nuestro estado de ánimo y reducir el estrés.

Un simple ejercicio de gratitud puede incluir escribir tres cosas por las que te sentís agradecido al final del día.

2. Incorporá la meditación en tu rutina. La meditación es conocida por sus múltiples beneficios para el bienestar mental. La profesional sugiere practicar la meditación diariamente, incluso si es solo por unos minutos.

La meditación ayuda a reducir la ansiedad, mejora la concentración y promueve un estado de calma. Técnicas como la meditación mindfulness pueden ser particularmente efectivas y son apoyadas por investigaciones en neurociencia.

3. Establecé una rutina de sueño consistente. El sueño de calidad es fundamental para el bienestar general, y la psiquiatra resalta la importancia de mantener una rutina de sueño consistente.

Se recomienda ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días, creando un ambiente propicio para el sueño que sea oscuro, tranquilo y fresco.

Un buen descanso favorece la regeneración del cuerpo y la claridad mental.

4. Fomentá las conexiones sociales. El vínculo humano es esencial para nuestra salud emocional. La especialista subraya la importancia de nutrir las relaciones personales y fomentar conexiones significativas.

Participá en actividades que te acerquen a amigos y familiares. Las interacciones sociales positivas pueden aumentar los niveles de felicidad y reducir las sensaciones de soledad.

5. Realizá actividad física regularmente. No es ningún secreto que la actividad física regular es beneficiosa para la salud mental.

No es necesario un régimen riguroso; incluso actividades como caminar, yoga o montar en bicicleta pueden liberar endorfinas y mejorar el estado ánimo.

Adoptar estos cinco hábitos no solo puede enriquecer tu vida diaria, sino que también mejora tu bienestar general. La ciencia respalda la eficacia de estas prácticas, que están diseñadas para integrarse sin esfuerzo en cualquier estilo de vida.