-El título “Comer y Disfrutar” sugiere una filosofía diferente a la que a menudo asociamos con la nutrición. ¿Podrías contarnos un poco sobre la idea central detrás de este libro?

-La idea central de “Comer y Disfrutar” radica en la necesidad de reconectar con la comida desde un enfoque positivo. Muchas veces asociamos la nutrición saludable con restricciones, sacrificios y con que la comida no es sabrosa, además la gente comúnmente relaciona que comer saludable requiere pasar horas en la cocina y utilizar ingredientes costosos y poco comunes. Este libro propone que la comida no solo es un medio para nutrir nuestro cuerpo, sino también una fuente de placer y conexión social, además de una forma de promover en el hogar una alimentación y relación saludable con la comida desde la infancia. Al aprender a disfrutar de los alimentos de manera consciente, podemos mejorar no solo nuestra salud física, sino también nuestro bienestar emocional y encontrar el equilibrio entre comer rico, sano y fácil.

-¿Cómo nace, se concibe y desarrolla este libro?

-Este libro viene nace mi experiencia trabajando con pacientes que buscan optimizar su relación con la alimentación y a su vez mejorar la dependencia negativa que tienen de la comida. También nace de la motivación que encontré en las personas que siguen las redes sociales desde todas partes del mundo buscando recetas de salud y menús ricos, fáciles y saludables. La mayoría de las personas asocia que comer sano no es delicioso sino más bien tedioso y les cuesta encontrar inspiración a la hora de comer rico dentro de un plan de alimentación saludable. Este libro ofrece un enfoque más equilibrado y sostenible, donde la alimentación saludable se combine con el placer de comer. Brinda recetas muy fáciles, de pocos ingredientes, que pueden hacer incluso las personas que no tienen tiempo o no tienen experiencia en la cocina.

-En un mundo lleno de dietas restrictivas y mensajes contradictorios sobre la alimentación, ¿cómo se aborda la relación entre la comida y el bienestar emocional?

-La relación entre comida y bienestar emocional es fundamental. En el libro, hablo de la importancia de la alimentación consciente, de que es comer sin excesos, el estar presente durante las comidas y participar en el proceso de preparación, reconocer las emociones que pueden influir en nuestras elecciones alimenticias y aprender a distinguir entre el hambre físico y emocional. Siguiendo las recomendaciones del libro los lectores pueden desarrollar una relación más saludable y equilibrada con la comida.

-¿Cuáles son algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre la alimentación saludable que esperas desmitificar con tu libro?

-Uno de los conceptos erróneos más comunes es la idea de que comer saludable es sinónimo de comer aburrido o insípido. Hay una creencia que en libro se desmitifica que es que se deben eliminar ciertos grupos de alimentos para estar saludable. Es posible disfrutar de una amplia variedad de alimentos y que la moderación es clave. En el libro también siento mi posición sobre el ayuno intermitente y otras costumbres que se fueron imponiendo en el ámbito de la alimentación, y que cada cuerpo es único y de que no funciona igual para todos.

-“Disfrutar” es una palabra clave en el título. ¿Cómo podemos reconciliar el placer de comer con la necesidad de nutrir nuestro cuerpo de manera adecuada?

-La reconciliación entre placer y nutrición radica en la variedad y la calidad de los alimentos. Promuevo la idea de que se puede disfrutar de alimentos sabrosos y satisfactorios que también son nutritivos. La clave está en elegir ingredientes frescos y de temporada, así como en preparar las comidas de una manera que resalte su sabor y textura. Disfrutar de la comida no debe ser un lujo, sino una parte integral de una vida saludable.

-¿Ofreces estrategias prácticas en el libro?

-Sí, el libro incluye diversas estrategias prácticas, como la planificación de un menú de comidas, la creación de un ambiente agradable para comer, y herramientas para practicar la atención plena durante las comidas. También propongo recetas que combinan sabor y nutrientes, facilitando que los lectores experimenten con nuevos ingredientes sencillos y técnicas culinarias fáciles de realizar.

-El libro, ¿se enfoca en algún grupo de edad o condición específica, o es una guía para cualquier persona que busque mejorar su relación con la comida?

-”Comer y Disfrutar” está diseñado para ser accesible a cualquier persona, independientemente de su edad o condición, incluso hay un apartado donde hablo de comer bien desde la niñez, comer bien para mantenerse joven y rendir mejor, además de cómo comer cuando existen alergias o intolerancias alimentarias. Mi objetivo es que todos puedan encontrar algo valioso en sus páginas, ya sea alguien que busca mejorar su salud, aquellos que desean reconciliarse con la comida, o quienes simplemente quieren disfrutar de una alimentación más consciente.

-¿Podrías comentar algunos de los principios o pilares fundamentales que desarrollas?

-Algunos de los pilares fundamentales incluyen la alimentación consciente, la moderación, la variedad y el disfrute. Promuevo la idea de que cada comida puede ser una oportunidad para nutrir el cuerpo y al mismo tiempo deleitar los sentidos. También subrayo la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y respetar nuestras señales de hambre y saciedad.

-¿Hay alguna “regla de oro” que los lectores puedan llevarse consigo?

-Una regla de oro que me gusta compartir es que alimentarse de manera saludable es un hábito, esto significa que es una conducta adquirida por repetición, día tras día, no una dieta pasajera que se hace con el objetivo de perder unos kilos rápidamente. Esta simple frase encapsula la idea de que la alimentación debe ser una experiencia placentera y consciente, en lugar de un acto mecánico.

-En tu experiencia como nutricionista, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las personas al intentar adoptar hábitos alimenticios más saludables?

-Uno de los mayores desafíos es superar la mentalidad de dieta. Muchas personas han sido condicionadas a ver la alimentación saludable como algo restrictivo, lo que puede llevar a una relación conflictiva con la comida. También la falta de tiempo y las dificultades de acceder a alimentos saludables y frescos. Mi enfoque busca empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas y sostenibles y a que puedan preparar sus comidas de forma fácil, aunque no tengan experiencia en la cocina.

-Considerando el panorama actual de la industria alimentaria y la constante aparición de nuevas tendencias, ¿cómo crees que tu enfoque se mantiene relevante y sostenible a largo plazo?

-Mi enfoque se centra en la educación y la conexión con la comida, lo cual es atemporal. En lugar de seguir modas pasajeras, abogo por una alimentación equilibrada basada en alimentos enteros y mínimamente procesados. Esta forma de alimentarse no solo es sostenible, sino que también se adapta a las necesidades y preferencias individuales de cada persona.

-Como profesional de la nutrición, ¿qué tipo de dietas realizas?

-Mi práctica no se basa en dietas estrictas, sino en guiar a mis pacientes hacia una alimentación equilibrada y variada que se adapte a su estilo de vida. Trabajo con cada individuo para desarrollar un plan que incluya sus alimentos favoritos, fomentando hábitos sostenibles en lugar de soluciones rápidas y difíciles de sostener en el tiempo.

-En el marco del tratamiento del sobrepeso, ¿cuál es el problema más recurrente que se encuentra en consultorio en pacientes paraguayos?

-Un problema recurrente es la falta de educación sobre la alimentación y la influencia de la cultura local en las elecciones alimenticias. Muchas personas tienen hábitos arraigados que dificultan el cambio. Por eso, es crucial ofrecer información y herramientas que les permitan hacer elecciones más saludables sin sacrificar sus tradiciones, es más, en el libro están incluidas algunas de nuestras recetas típicas en versiones livianas y fáciles de realizar como la chipa guazú, la sopa so´o, entre otras, que no deberían estar excluidas de una alimentación saludable y equilibrada.

-Finalmente, ¿qué esperas que los lectores se lleven como principal aprendizaje después de leer “Comer y Disfrutar”?

-Espero que los lectores comprendan que la comida es mucho más que solo nutrientes; es una parte integral de nuestras vidas y nuestras relaciones. El principal aprendizaje que deseo transmitir es que se puede disfrutar de la comida de manera saludable y que una buena relación con la comida es fundamental para el bienestar general. Al final del día, el libro es una invitación a celebrar la comida y a nosotros mismos, a cocinar de manera sencilla, utilizando pocos ingredientes y por sobre todo cuando tenemos poco tiempo de hacer elecciones saludables.