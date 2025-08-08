La obesidad no es un problema estético, es una enfermedad crónica: especialistas alertan sobre la necesidad de tratarla con seriedad

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas viven con obesidad en el mundo, y se estima que esta cifra seguirá en aumento si no se toman medidas efectivas. En Paraguay, la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) reveló que más del 60 % de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad.

Datos del Ministerio de Salud Pública, actualizados a marzo de 2025, indican que el sobrepeso y la obesidad afectan al 69 % de la población paraguaya. Esto incluye a 7 de cada 10 adultos y a 1 de cada 3 niños y adolescentes. Los principales factores asociados a esta problemática son la mala alimentación y el sedentarismo.

“La obesidad no es culpa ni falta de voluntad. Es una enfermedad crónica que debe ser diagnosticada, tratada y acompañada por equipos de salud. Como tal, requiere herramientas específicas para su manejo y seguimiento a largo plazo”, señaló el Dra. Tania Hoberuk especialista en endocrinología.

La obesidad está asociada a más de 200 complicaciones médicas, entre ellas enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, apnea del sueño, cáncer y problemas articulares. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las personas que viven con obesidad no reciben atención médica adecuada, en parte por el estigma social y por la falta de políticas públicas orientadas al tratamiento.

En este contexto, profesionales de la salud insisten en la necesidad de generar conciencia colectiva y derribar mitos. Hablar de obesidad como enfermedad es el primer paso para salvar vidas.

Además, recuerdan que el abordaje debe ser personalizado y puede incluir alimentación saludable, actividad física, apoyo psicológico, cambios conductuales y tratamientos farmacológicos innovadores avalados científicamente.