Estilo de vida

Rosella y bienestar: ¿realmente puede ayudar con la presión arterial?

La flor de Jamaica, rica en antioxidantes y con un potencial impacto en la presión arterial, se redefine más allá de un simple ingrediente. Su versatilidad en la cocina y sus beneficios para la salud merecen una evaluación crítica en el contexto actual del bienestar.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 16:22
La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa.
La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa.Shutterstock

La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa— ha pasado de ser un ingrediente tradicional en aguas frescas y tés a ganar protagonismo en el mundo del bienestar. A su perfil refrescante se le atribuyen propiedades antioxidantes y efectos favorables sobre la presión arterial, entre otros.

¿Qué dice la evidencia y cómo incorporarla de forma saludable?

Qué es y por qué se usa

Los cálices secos del hibisco dan lugar a una infusión de color rojo intenso, ligeramente ácida, que se consume caliente o fría.

La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa.
La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa.

Además de su aporte de compuestos fenólicos (como antocianinas), contiene vitamina C en cantidades variables y ácidos orgánicos que explican su sabor característico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tratar la hipertensión reduce el riesgo de demencia y deterioro cognitivo

Históricamente se ha usado como bebida hidratante, digestiva suave y diurética. En gastronomía, su versatilidad permite desde aguas y tés hasta mermeladas, salsas y aderezos.

Qué dice la ciencia

La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa.
La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa.
  • Presión arterial: revisiones de ensayos clínicos han encontrado que el consumo regular de infusión de hibisco puede reducir de forma modesta la presión sistólica y diastólica en adultos con prehipertensión o hipertensión leve. El efecto es variable y no sustituye el tratamiento médico.
  • Lípidos y metabolismo: los resultados son mixtos. Algunos estudios muestran pequeñas mejoras en colesterol LDL y triglicéridos, especialmente en personas con síndrome metabólico, mientras que otros no encuentran cambios significativos.
  • Antioxidantes e inflamación: por su contenido de antocianinas y otros polifenoles, la flor de Jamaica exhibe actividad antioxidante in vitro. En humanos, se han observado señales de mejora en marcadores oxidativos, aunque la evidencia aún es emergente.
  • Diuresis e hidratación: su efecto diurético suave puede apoyar el balance de líquidos sin afectar de manera relevante los electrolitos en personas sanas. Como bebida sin calorías (si no se endulza), también contribuye a la hidratación.
  • Glucosa y peso corporal: no hay pruebas sólidas de pérdida de peso por sí sola. Podría apoyar el control calórico cuando sustituye refrescos azucarados.

Lea más: ¿Puedo consumir alcohol si tengo diabetes?

Cómo prepararla y usarla

La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa.
La flor de Jamaica —conocida también como hibisco, rosella o Hibiscus sabdariffa.
  • Infusión básica: 1–2 cucharaditas (2–3 gramos) de flor seca por taza de agua caliente. Dejar reposar 8–10 minutos y colar. Consumir sola o con un toque de limón.
  • Agua de Jamaica fría: preparar una infusión concentrada, enfriar y diluir al gusto. Para evitar picos de azúcar, endulzar mínimamente o usar frutas (rodajas de naranja, fresas) para aportar dulzor natural.
  • En cocina: las flores rehidratadas pueden picarse e incorporarse a salsas, chutneys, aderezos o postres, aportando acidez y color.

Consejos de bienestar

  • Como reemplazo de bebidas azucaradas: una jarra de Jamaica sin azúcar en la heladera ayuda a reducir el consumo de gaseosas.
  • Potenciá su perfil antioxidante: combiná la infusión con cítricos o hierbas como menta y jengibre.
  • Cuidá el esmalte dental: por su acidez, enjuagá con agua después de beberla o consumila con alimentos.
  • Prepará porciones seguras: 1–3 tazas al día es un rango comúnmente bien tolerado en adultos sanos. Evaluá tu respuesta y evitá excesos prolongados.
  • Leé etiquetas: en presentaciones comerciales, revisá azúcares añadidos y saborizantes.

Lea más: ¿Cómo disfrutar del té ginseng? Desde la preparación hasta maridajes

Precauciones y contraindicaciones

  • Medicación antihipertensiva y diuréticos: puede potenciar sus efectos. Consulta a tu médico si tomas estos fármacos.
  • Embarazo y lactancia: la evidencia es limitada; se recomienda prudencia y aval profesional.
  • Glucosa y función hepática: en personas con diabetes o problemas hepáticos, conviene supervisión médica, especialmente con extractos concentrados.
  • Alergias y sensibilidad gástrica: su acidez puede irritar estómagos sensibles; diluye más la infusión o acompáñala con alimentos.
  • Interacciones potenciales: podría interferir con algunos fármacos metabolizados por el hígado; evita extractos estandarizados sin orientación profesional.

En síntesis

La flor de Jamaica es una aliada refrescante y accesible para la hidratación diaria y puede aportar beneficios modestos sobre la presión arterial y el balance oxidativo cuando se integra en un estilo de vida saludable. La clave está en prepararla con poca o nula azúcar, consumirla con moderación y considerar condiciones médicas e interacciones. Como ocurre con las plantas de uso tradicional, su mejor papel no es el de “remedio milagro”, sino el de hábito inteligente dentro de una rutina de bienestar integral.

Enlace copiado