¿Cómo disfrutar del té ginseng? Desde la preparación hasta maridajes

El perfil de sabor del té ginseng y cómo domarlo

Terroso, ligeramente amargo y con un final dulce-herbal: así se describe el ginseng ( Panax ginseng ) en infusión. Si preferís suavizarlo, podés infusionarlo con miel, rodajas de limón o láminas de jengibre, que aportan brillo cítrico y un picor aromático.

Técnica base: agua a 85–90 °C, 5–8 minutos para láminas secas o saquitos; colá sin exprimir para evitar exceso de amargor.

Decocción tradicional: para raíz fresca o seca en trozos, herví suave 10–20 minutos y reposá 5; concentra compuestos aromáticos y ginsenósidos.

Cold brew: 6–12 horas en heladera; el contacto frío extrae notas más limpias y reduce la astringencia.

Ajustes que potencian aroma y propiedades: tostado ligero de la raíz seca en sartén a fuego bajo (1–2 minutos) para acentuar notas a nuez; combinaciones con canela o cardamomo que redondean el amargor. Una guía práctica: 1–2 g de raíz seca por taza (250 mililitros).

Lea más: Cultura y beneficios del café: por qué consumirlo

Beneficios y por qué se sube a la ola de bebidas funcionales

Energizante suave: revisiones académicas reportan mejoras modestas en fatiga percibida y rendimiento subjetivo con extractos estandarizados de ginseng, atribuibles a los ginsenósidos, su familia de saponinas bioactivas ( NIH Office of Dietary Supplements ; monografías de la OMS).

Adaptógeno : se lo investiga por su capacidad de apoyar la respuesta al estrés y la homeostasis . La evidencia clínica es heterogénea, pero consistente en perfiles de seguridad adecuados en usos habituales.

Antioxidante : estudios preclínicos y algunos ensayos en humanos señalan actividad antioxidante y antiinflamatoria leve a moderada.

Tendencia “wellness”: el auge de bebidas funcionales que prometen foco mental y bienestar digestivo impulsó al ginseng desde la herboristería a cafeterías de especialidad y barras de mocktails. Etiquetas con “energía limpia” y “mente-cuerpo” lo convirtieron en alternativa al café para quienes buscan un estímulo más parejo.

Lea más: Las mejores infusiones para combatir el estrés y la fatiga

Cómo disfrutarlo: momentos y maridajes

A la mañana: taza corta y caliente para arrancar sin nerviosismo excesivo; va bien con pan de masa madre o yogur con granola.

Después de la comida: versión suave, con limón, para una sensación de digestión liviana.

Merienda: infusionado con jengibre y miel, acompaña budines cítricos, galletitas de avena o frutas secas (nueces, almendras), que dialogan con su perfil terroso.

Noche: si sos sensible a los estimulantes, optá por cold brew diluido o mezclas con hierbas calmantes como manzanilla; el ginseng suele ser menos disruptivo que la cafeína, pero puede resultar activador en algunas personas.

Técnicas de preparación paso a paso

Infusión clásica:

Decocción concentrada (base para recetas):

Cold brew:

Lea más: Cómo hacer frente a la indigestión y la resaca

Curiosidades, historia breve y seguridad

El nombre Panax remite a “panacea”, reflejo de su uso histórico en Asia oriental. Las variedades “roja” (vaporizada y seca) y “blanca” (secada al sol) difieren en sabor: la roja suele ser más dulce y robusta.

Seguridad y cuidados: en dosis culinarias es bien tolerado; en extractos concentrados puede interactuar con anticoagulantes y fármacos hipoglucemiantes. Personas gestantes, en lactancia o con condiciones crónicas deberían consultar a profesionales de salud.

Recetas innovadoras que conectan tradición y creatividad

Té de ginseng frío cítrico: 200 mililitros de decocción de ginseng + 100 mililitros de agua con gas + hielo, una rodaja de pomelo y 1 cucharadita de miel. Amargo refrescante, ideal para tardes calurosas.

Ginseng latte con leche vegetal: 120 mililitros de decocción caliente + 180 mililitros de leche de avena vaporizada, una pizca de canela y ¼ cucharadita de vainilla. Textura cremosa, sin cafeína añadida.

Tónico “focus” sin alcohol: 60 mililitros de decocción concentrada + 20 mililitros de jugo de limón + 10 mililitros de sirope de jengibre. Completá con 100 mililitros de tónica; serví en copa con piel de lima.

Spritz herbal de media tarde: partes iguales de cold brew de ginseng y kombucha suave, hojas de menta golpeadas para liberar aroma.

El “matcheado”: 150 mililitros de decocción tibia + ½ cucharadita de matcha disuelta aparte. Espumá y endulzá a gusto; combina amargores complementarios.

Qué mirar en la etiqueta y cómo elegir