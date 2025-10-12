Estilo de vida

Pilates reformer: en cuánto tiempo se notan los resultados y beneficios

El pilates reformer es una modalidad en auge en Paraguay. Se trata de un método de ejercicios que ha ganado popularidad en todo el mundo, tanto por su efectividad como por su versatilidad. Utilizando una máquina especializada conocida como reformer, esta modalidad de pilates permite una gama amplia de movimientos y ajustes de resistencia, facilitando un entrenamiento completo y personalizado.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 07:54
Torso de una mujer agarrada a la barra de un pilates reformer.
Torso de una mujer agarrada a la barra de un pilates reformer.Shutterstock

El pilates reformer está en auge en Asunción y el departamento Central. En cada barrio hay uno o varios locales y se volvió la actividad favorita de quienes buscan elongar, ganar fuerza muscular, mejorar sus posturas y desestresarse. Sus beneficios van más allá de lo físico y acá te los contamos:

Beneficios del pilates reformer

Mejora la fuerza y la flexibilidad

El reformer promueve el desarrollo de la fuerza muscular, especialmente en los músculos del core, sin añadir volumen. Este fortalecimiento se logra a través de movimientos controlados y de bajo impacto, que además contribuyen a la mejora de la flexibilidad.

Alineación y postura corporal

El continuo énfasis en la postura durante las sesiones de pilates reformer ayuda a alinear correctamente el esqueleto. Esto puede llevar a una reducción notable en el dolor de espalda y mejorar la postura general fuera del estudio de Pilates.

Dos hombres realizan ejercicios de estiramiento en un reformer de pilates.
Dos hombres realizan ejercicios de estiramiento de brazos en un reformer de pilates.

Control y concentración

El pilates reformer promueve la concentración y la conciencia del cuerpo. Cada ejercicio requiere un enfoque en la respiración, la forma y la precisión del movimiento, lo que puede mejorar el control mente-cuerpo.

Versatilidad y adaptabilidad

Desde rehabilitación hasta entrenamiento atlético de alto rendimiento, el Reformer puede ser adaptado para satisfacer una variedad de necesidades y objetivos de fitness, haciéndolo apropiado para todas las edades y niveles de habilidad.

Beneficios para la salud mental

Esta modalidad de pilates también brinda un componente de relajación y reduce el estrés a través de su enfoque en la respiración y movimientos meditativos, lo que puede llevar a un mejor estado mental y una disminución en los niveles de estrés.

¿Cuándo se empiezan a notar los resultados?

A corto plazo (4-8 semanas):

Los practicantes de Pilates suelen reportar sentirse más tonificados y con mayor conciencia corporal dentro de las primeras semanas de práctica regular. La mejora en la postura y la flexibilidad también pueden comenzar a notarse en este período.

A mediano plazo (8-12 semanas):

Con la práctica regular, generalmente de dos a tres veces por semana, los resultados físicos comienzan a ser más evidentes. Los músculos se vuelven más definidos, y la fuerza central mejora, lo que facilita un mejor equilibrio y estabilidad.

Dos mujeres embarazadas hacen ejercicios de pilates.
Dos mujeres embarazadas hacen ejercicios de pilates.

A largo plazo (3-6 meses y más)

Los beneficios a largo plazo incluyen una mejor resistencia muscular, una postura significativamente más erguida y una disminución en la incidencia de dolor, especialmente en la región lumbar. Además, los beneficios mentales y de reducción del estrés se hacen más profundamente arraigados en el estilo de vida del individuo.

Como con cualquier régimen de ejercicios, la consistencia y el compromiso con la práctica son clave para cosechar los máximos beneficios.

Una mujer mayor realiza un ejercicio en un reforme de pilates, con ayuda de una asistente.
Una mujer mayor realiza un ejercicio en un reforme de pilates, con ayuda de una asistente.
