Biofilia en la oficina: cinco plantas que reducen el estrés y aumentan tu productividad

La escena se repite: escritorios con luz tenue, pantallas a toda hora y una planta verde que asoma detrás de la notebook. No es casualidad. Una nueva ola de “biofilia” —el diseño que integra naturaleza en espacios de trabajo— gana terreno por una razón contundente: la evidencia científica muestra que incorporar plantas en el entorno laboral puede disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo y elevar la productividad.

Lea más: Las plantas más antiguas del mundo: secretos de su longevidad y resiliencia

Por qué funcionan: del estrés a la atención sostenida

La presencia de naturaleza, incluso en su versión más doméstica, activa mecanismos psicológicos bien documentados. La Teoría de Restauración de la Atención sostiene que los estímulos “suaves” y no intrusivos de lo natural ayudan a recuperar recursos cognitivos fatigados por tareas intensas.

Revisiones sistemáticas han observado mejoras en bienestar y reducción de ansiedad en espacios interiores con plantas, junto a marcadores fisiológicos de menor estrés (como frecuencia cardíaca más baja) en tareas de escritorio.

En contexto laboral, varios estudios apuntan a efectos concretos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una serie de investigaciones de la University of Technology Sydney halló reducciones de entre 30% y 60% en síntomas de estrés, ansiedad y depresión tras incorporar plantas en oficinas reales.

Un experimento clásico de Virginia Lohr y colaboradores mostró disminuciones en presión arterial y mayor tolerancia a tareas computacionales en presencia de plantas.

En oficinas “verdes” frente a “despejadas”, trabajadores registraron hasta 15% más productividad y satisfacción, según un análisis multinacional publicado en Journal of Experimental Psychology.

Aunque el popular “estudio de la NASA” sobre purificación del aire de hace décadas contribuyó a la fama de las plantas, la evidencia más actual matiza ese punto: en condiciones reales, su efecto sobre contaminantes es limitado si no hay una altísima densidad vegetal y buena ventilación.

El principal beneficio para oficinas cotidianas proviene del bienestar psicológico, la menor fatiga y microdescansos visuales.

Lea más: Plantar árboles mejora la salud mental: un estudio revela sus beneficios

Cinco especies que funcionan en oficinas reales

A continuación, cinco plantas robustas, de fácil cuidado y con atributos prácticos para el día a día. Se centran en beneficiar el confort visual, la recuperación atencional y la reducción del estrés, además de ser compatibles con luz variable y agendas apretadas.

1) Potos, también conocida como “solterona” (Epipremnum aureum)

Por qué en la oficina: su follaje colgante y patrones verdes generan un estímulo visual suave, ideal para microdescansos sin distracción. Tolera bien luz media y baja, y perdona riegos irregulares.

Cuidado esencial: riego moderado cuando el sustrato se seca; luz indirecta (se adapta a fluorescentes). Evitar en hogares con mascotas que mastican plantas, ya que puede ser tóxica si se ingiere.

2) Espatifilo o “Lirio de la paz” (Spathiphyllum)

Por qué en la oficina: sus hojas amplias y flores blancas aportan contraste calmante que “suaviza” superficies duras y tecnológicas. Asociado a mayor percepción de confort ambiental en estudios de interiores.

Cuidado esencial: prefiere luz media a baja y sustrato ligeramente húmedo. Señala falta de agua al decaer sus hojas, lo que facilita el mantenimiento.

Lea más: Las mejores infusiones para combatir el estrés y la fatiga

3) Sansevieria, “espada de San Jorge” o “Lengua de suegra” (Dracaena trifasciata)

Por qué en la oficina: arquitectura vertical y minimalista que ordena visualmente espacios pequeños. Muy resiliente, ideal para quien olvida regar o tiene luz limitada.

Cuidado esencial: riego escaso (deja secar por completo el sustrato); prospera con luz baja a brillante indirecta. No le gusta el exceso de agua.

4) Helecho (Nephrolepis exaltata)

Por qué en la oficina: su textura frondosa aporta sensación de frescor y “microverde” que, según la literatura, se vincula con mayor satisfacción del entorno y recuperación atencional.

Cuidado esencial: requiere humedad ambiental moderada y riegos regulares; luz indirecta brillante. Útil cerca de fuentes de aire seco si se acompaña de un humidificador.

5) Palma areca (Dypsis lutescens)

Por qué en la oficina: crea un “punto verde” que divide espacios, amortigua la dureza visual y ofrece un foco de descanso para la vista a media distancia.

Cuidado esencial: luz indirecta abundante; riego cuando el primer tercio del sustrato está seco. Agradece vaporizar ligeramente en ambientes muy secos.

Cómo colocarlas para obtener beneficios

A la vista , no al fondo: ubicalas dentro del campo visual periférico del puesto de trabajo, a 1–3 metros, para favorecer microdescansos atencionales sin distraer.

Mezcla de alturas y texturas: combinar una planta vertical (sansevieria o areca) con otra colgante o de hojas amplias (potos o espatifilo) mejora la “complejidad suave” del entorno.

Mantené lo manejable: dos o tres plantas bien cuidadas rinden más que un “junglismo” difícil de mantener. La consistencia es clave para beneficios sostenidos.

Lo que dice la ciencia y lo que no