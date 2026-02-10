Los días mágicos de Chipi Vera y Dani Chung en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno llegaron a Milán y Cortina d’Ampezzo y para mostrarnos todo de primera mano desembarcaron por unos días a tierra italiana los periodistas Jorge Chipi Vera y Daniel Chung.

La dupla de comunicadores deportivos mostró a los seguidores de ABC cómo se viven los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a través del streaming de ABC Color y el YouTube de ABC TV Paraguay.

Chipi Vera y Daniel Chung estuvieron en la gran ceremonia de inauguración en el mítico San Siro, donde vivieron emotivos momentos viendo al “Potente tridente Carey-Pausini-Bocelli”, según contó Dani en su cuenta de Instagram.

Además, los periodistas del Cardinal Deportivo posaron frente a la icónica Catedral de Milán, visitaron Milano Store y la tienda oficial del Inter de Milán.

Luego, Dani Chung y Chipi Vera llegaron a Cortina d’Ampezzo para seguir con la cobertura periodística de los Juegos Olímpicos de Invierno. “El corazón de los Dolomitas: montaña, tradición alpina y escenario olímpico 1956 y 2026. Hermosa creación del Señor. Gracias por esta experiencia”, escribió Chipi en sus redes desde Cortina.

“Tanta nieve purifica. Y la emoción del curling”, destacó Daniel Chung desde la fría Cortina en el Norte de Italia, donde la dupla Vera-Chung, además de trabajar, también hizo esquí alpino.