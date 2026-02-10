Gente
10 de febrero de 2026 - 09:20

Los días mágicos de Chipi Vera y Dani Chung en los Juegos Olímpicos de Invierno

¡Qué dupla! Dani Chung y Chipi Vera frente a la Catedral de Milán.
¡Qué dupla! Dani Chung y Chipi Vera frente a la Catedral de Milán.

Los periodistas deportivos Jorge Chipi Vera y Daniel Chung viajaron a Italia para mostrar de primera mano a los seguidores de ABC los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La querida dupla Vera-Chung vivió días mágicos durante la cobertura.

Por ABC Color

Los Juegos Olímpicos de Invierno llegaron a Milán y Cortina d’Ampezzo y para mostrarnos todo de primera mano desembarcaron por unos días a tierra italiana los periodistas Jorge Chipi Vera y Daniel Chung.

Jorge Chipi Vera y Dani Chung en el mítico San Siro. (Instagram/Jorge Vera)
Jorge Chipi Vera y Dani Chung en el mítico San Siro. (Instagram/Jorge Vera)

La dupla de comunicadores deportivos mostró a los seguidores de ABC cómo se viven los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a través del streaming de ABC Color y el YouTube de ABC TV Paraguay.

Chipi Vera y Dani Chung disfrutando del frío en Cortina. (Instagram/Dani Chung)
Chipi Vera y Dani Chung disfrutando del frío en Cortina d'Ampezzo. (Instagram/Dani Chung)

Chipi Vera y Daniel Chung estuvieron en la gran ceremonia de inauguración en el mítico San Siro, donde vivieron emotivos momentos viendo al “Potente tridente Carey-Pausini-Bocelli”, según contó Dani en su cuenta de Instagram.

Además, los periodistas del Cardinal Deportivo posaron frente a la icónica Catedral de Milán, visitaron Milano Store y la tienda oficial del Inter de Milán.

El periodista deportivo Daniel Chung, listo para esquiar. (Instagram/Dani Chung)
El periodista deportivo Daniel Chung, listo para esquiar. (Instagram/Dani Chung)

Luego, Dani Chung y Chipi Vera llegaron a Cortina d’Ampezzo para seguir con la cobertura periodística de los Juegos Olímpicos de Invierno. “El corazón de los Dolomitas: montaña, tradición alpina y escenario olímpico 1956 y 2026. Hermosa creación del Señor. Gracias por esta experiencia”, escribió Chipi en sus redes desde Cortina.

¡Feliz en la nieve! Jorge Chipi Vera al terminar de esquiar en Cortina d'Ampezzo. (Captura de la historia de Instagram de Jorge Vera)
¡Feliz en la nieve! Jorge Chipi Vera al terminar de esquiar en Cortina d'Ampezzo. (Captura de la historia de Instagram de Jorge Vera)

Tanta nieve purifica. Y la emoción del curling”, destacó Daniel Chung desde la fría Cortina en el Norte de Italia, donde la dupla Vera-Chung, además de trabajar, también hizo esquí alpino.