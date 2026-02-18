Cómo saber si estás bebiendo suficiente agua según el tono de tu orina.

La tonalidad de la orina depende, en gran parte, de la concentración de urobilina, un pigmento derivado del metabolismo de la hemoglobina. Cuanto menos líquido hay en el cuerpo, más concentrada suele estar la orina y más oscuro se ve el color.

La escala “casera”: de transparente a ámbar

En términos generales, los profesionales de la salud suelen interpretar así los tonos más comunes:

Transparente o casi incolora : suele indicar mucha ingesta de agua. En la mayoría de casos no es un problema, pero si se acompaña de sed intensa o micción muy frecuente podría requerir consulta.

Amarillo muy claro (paja) : considerado el rango óptimo para la mayoría de las personas.

Amarillo intenso : sugiere que conviene beber algo más , sobre todo si hay calor o ejercicio.

Ámbar o miel : señal frecuente de deshidratación ; suele ser recomendable aumentar líquidos.

Marrón o color “cola”: puede asociarse a deshidratación severa, problemas hepáticos, presencia de sangre degradada u otras causas. Si persiste, es motivo de consulta médica.

Cuando el color engaña

El “pantone” no funciona igual para todos los días. Hay factores que pueden cambiar el tono sin relacionarse con la hidratación:

Vitaminas del complejo B (especialmente riboflavina) pueden volverla amarillo fluorescente.

Alimentos como remolacha o algunos colorantes pueden alterar el color.

Medicamentos (por ejemplo, ciertos antibióticos y laxantes) también lo hacen.

Infecciones urinarias, sangre en orina, cálculos o enfermedad hepática pueden modificar el color y requieren evaluación.

No solo importa el color

La sed, el cansancio, dolor de cabeza, mareos, boca seca o calambres pueden acompañar la deshidratación.

En bebés, adultos mayores, personas con fiebre, diarrea o vómitos, y deportistas, conviene ser más estricto con la reposición de líquidos y sales.

Cuándo consultar sin esperar

Se recomienda buscar atención si la orina aparece rojiza, marrón oscura, con mal olor intenso persistente, dolor al orinar, fiebre, o si la orina oscura no mejora pese a aumentar la hidratación en 24 horas.

La regla práctica: si la mayor parte del día tu orina se mantiene amarillo claro, probablemente estás bebiendo lo suficiente. Si se oscurece con frecuencia, tu cuerpo está pidiendo un vaso más.