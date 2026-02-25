Estilo de vida
25 de febrero de 2026 - 06:00

Mindfulness en tu taza de café: el poder de disfrutar cada sorbo con intención

Shutterstock

Imaginá que es de mañana, hay agua hirviendo, café que gotea o té que infusiona, y tenés una taza entre las manos; para muchos, ese gesto es un piloto automático que convive con notificaciones, prisas y la primera lista mental del día. Sin embargo, especialistas en bienestar y atención plena coinciden en que esa rutina cotidiana puede transformarse en un “ancla” de mindfulness: un momento breve, realista y accesible para entrenar la presencia.

Por ABC Color

La clave está en entender que el mindfulness no exige silencio absoluto ni sesiones largas, sino intención sostenida. “Ritualizar” el té o el café no significa sofisticar la bebida, sino volver consciente lo que ya ocurre.

El cambio comienza antes del primer sorbo: elegir la taza, percibir su temperatura, notar el aroma cuando se abre el paquete o se muele el grano. Son microseñales sensoriales que suelen quedar opacadas por la urgencia.

En la práctica, el desafío es resistir la tentación de usar la taza como excusa para hacer otra cosa.

Beber mientras se responde un mensaje o se revisa el correo electrónico mantiene el hábito en modo multitarea. El enfoque mindful propone lo contrario: por uno o dos minutos, dejar el teléfono fuera de la mano, sentarse si es posible y observar la respiración entre sorbos.

No se trata de “vaciar la mente”, sino de notar cuándo se va —al trabajo, a la preocupación, al recuerdo— y volver con amabilidad a la experiencia: el calor, el sabor, el sonido de la cucharita.

El papel del cuerpo

El cuerpo también participa. Algunas personas descubren que aprietan la mandíbula, elevan los hombros o beben demasiado rápido.

Registrar esas tensiones y soltarlas, sin juicio, convierte el ritual en una pausa de regulación.

Incluso el primer sorbo puede ser un “marcador” deliberado: sentir el recorrido del líquido, la temperatura, la reacción del paladar.

Para quienes toleran bien la cafeína, esta atención puede mejorar la relación con el estímulo; para quienes no, ayuda a detectar el punto en que el consumo deja de ser placer y se vuelve necesidad.

Excusas para detenerse o contemplar

Hay, además, una dimensión cultural: el y el café han sido históricamente excusas para detenerse, conversar o contemplar.

Café.

Recuperar algo de ese tempo —aunque sea en una cocina pequeña y con agenda llena— es, en sí mismo, una decisión. Y como ocurre con cualquier entrenamiento, la constancia pesa más que la perfección: un ritual breve, repetido a diario, puede ser más transformador que una práctica idealizada que nunca llega.

Con todo a nuestro al rededor diseñado para la distracción, la taza de cada día ofrece una oportunidad simple: pasar del consumo inconsciente a un acto intencional. No para “hacer más”, sino para estar, al menos por un instante, donde ya se está.