¿Envejecer con amigos?: así funciona el cohousing senior

A diferencia del alquiler compartido o de las comunidades de vecinos convencionales, el cohousing suele nacer de una decisión colectiva: el grupo define desde el modelo de convivencia hasta el tipo de servicios comunes.

La idea es combinar viviendas privadas —apartamentos o estudios propios— con zonas compartidas como cocina comunitaria, lavandería, sala de actividades o habitaciones para visitas.

“Queremos independencia, pero también saber que si un día me pasa algo no estoy solo”, resume una motivación que se repite en los promotores de este tipo de iniciativas.

El fenómeno responde a cambios sociales profundos: familias más pequeñas, trayectorias vitales más móviles y una jubilación que ya no se entiende necesariamente como retiro pasivo.

Lea más: Mindfulness en tu taza de café: el poder de disfrutar cada sorbo con intención

Para muchos, vivir cerca de amigos supone continuidad afectiva, prevención del aislamiento y una red de cuidados informales que no recae exclusivamente en familiares.

Retos

También hay un componente económico: compartir servicios y espacios puede reducir gastos, aunque la inversión inicial no siempre es baja.

Ahí aparece una de las principales barreras. La promoción de cohousing requiere tiempo, financiación y capacidad de organización.

Conseguir un terreno, superar los trámites urbanísticos, acordar las normas internas y tomar decisiones en conjunto puede llevar años. Además, muchos municipios no regulan claramente estas iniciativas, por lo que deben adaptarse a figuras como cooperativas o modelos de cesión de uso, con consecuencias legales y fiscales que suelen requerir asesoramiento profesional.

Otro reto es el propio envejecimiento. Los proyectos más avanzados incorporan desde el inicio criterios de accesibilidad —sin barreras arquitectónicas, con viviendas adaptables— y mecanismos de apoyo progresivo.

Lea más: Ansiedad: cómo identificar los síntomas físicos que tu cuerpo manifiesta

El objetivo es anticiparse: evitar que la necesidad de cuidados rompa la comunidad y obligue a salidas individuales. Algunas iniciativas exploran acuerdos con servicios externos o la contratación compartida de asistencia, para no convertir la convivencia en una carga desigual.

Los expertos en vivienda y políticas sociales subrayan que el cohousing no es una solución universal, pero sí un complemento relevante en países donde la mayor parte del parque residencial está pensado para familias nucleares y donde la institucionalización sigue siendo la respuesta predominante a la dependencia.

Mientras tanto, grupos de amigos que antes soñaban con “envejecer cerca” empiezan a convertirlo en planos, estatutos y asambleas. En un mapa residencial en plena tensión, el cohousing emerge como una apuesta por transformar una certeza demográfica —envejecer— en una experiencia compartida y elegida.

¿Te animarías a envejecer con tus amigos?