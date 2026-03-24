Estilo de vida
24 de marzo de 2026 - 06:00

Diagnóstico tardío de TDAH: ¿una tendencia creciente en adultos?

Concepto de TDAH.
Concepto de TDAH.Shutterstock

El aumento de diagnósticos de TDAH en adultos revela una transformación en la comprensión del trastorno. Cada vez más personas en sus 30, 40 y 50 años buscan respuestas a problemas persistentes que antes se pasaban por alto, especialmente en mujeres.

Por ABC Color

Durante décadas, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se asoció casi exclusivamente con la infancia: un alumno inquieto, con problemas para seguir instrucciones o terminar tareas. Sin embargo, en consultas de salud mental y atención primaria se repite una escena cada vez más común: personas de 30, 40 o 50 años que llegan buscando respuesta a una sensación persistente de caos, distracción o agotamiento. Y salen con un diagnóstico que no esperaban.

El aumento de diagnósticos tardíos no implica, necesariamente, que haya “más TDAH” que antes.

Concepto de TDAH.
Concepto de TDAH.

Lo que cambió es la capacidad de reconocerlo: mayor formación profesional, criterios diagnósticos más afinados para la adultez y una conversación pública que volvió visible un trastorno históricamente subdetectado, especialmente en mujeres.

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Por qué el TDAH se “descubre” después de los 30

En la adultez, el TDAH suele presentarse menos como hiperactividad física y más como dificultades de planificación, manejo del tiempo, regulación emocional, impulsividad en decisiones y una sensación de estar siempre “apagando incendios”.

Muchas personas lograron compensar esas dificultades en la adolescencia y los primeros trabajos con estrategias propias —estudiar a último momento, apoyarse en rutinas rígidas, elegir entornos altamente estructurados—.

Concepto de TDAH.
Concepto de TDAH.

El problema aparece cuando la vida exige más: crianza, liderazgo laboral, múltiples proyectos, deudas, turnos médicos, burocracia. La compensación deja de alcanzar.

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También influyen diagnósticos previos que “tapan” el cuadro. Ansiedad y depresión pueden ser consecuencias de años de frustración, rendimiento irregular y autocrítica; a veces se tratan durante años sin abordar la causa de base.

Y en mujeres, el subdiagnóstico es un patrón señalado por la literatura médica: síntomas más internalizados (inatención, rumiación, desborde emocional) y menos conductas disruptivas en el aula, lo que reduce las sospechas tempranas.

A esto se suma un nuevo fenómeno: la viralización del TDAH en redes sociales. Ha servido para que muchos pongan nombre a experiencias reales, pero también trae ruido. Especialistas advierten que identificar rasgos en videos no equivale a un diagnóstico clínico: la falta de sueño, el estrés crónico, el consumo de sustancias o trastornos del ánimo pueden generar síntomas parecidos.

Cómo cambia la vida con el diagnóstico (y qué no resuelve)

Para muchos, la primera consecuencia es emocional: alivio y validación. La historia personal se reordena: no era “falta de voluntad” o “pereza”, sino un patrón neurobiológico que afecta funciones ejecutivas. Ese cambio reduce culpa y abre la puerta a tratamientos.

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El abordaje suele combinar psicoeducación, terapia orientada a habilidades (organización, priorización, manejo de impulsos), ajustes en el entorno laboral y, en ciertos casos, medicación.

Con seguimiento adecuado, los cambios pueden ser concretos: menos procrastinación paralizante, mayor estabilidad en hábitos, mejor manejo del tiempo y relaciones menos tensas por olvidos o reactividad.

Pero el diagnóstico no es una solución automática. No elimina de un día para otro el desorden acumulado, ni reemplaza el aprendizaje de estrategias. Además, el incremento de prescripciones y la demanda de estimulantes obliga a un control estricto para evitar uso inadecuado.

El auge de diagnósticos después de los 30 refleja, en parte, una deuda histórica: durante años, el TDAH adulto estuvo fuera de foco. Hoy la conversación se amplía, con un desafío doble: detectar mejor a quienes pasaron inadvertidos y, al mismo tiempo, sostener evaluaciones rigurosas que separen tendencia, estrés y síntomas transitorios de un trastorno real y tratable.

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