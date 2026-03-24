¿Por qué este año la Semana Santa cae en abril?: la clave está en la Luna

Aunque en el calendario civil la Semana Santa “parece moverse” cada año, su fecha no se decide al azar ni depende de un día fijo del mes. La razón de que este año se celebre en abril está en una regla antigua que combina el ciclo lunar con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el de otoño en el hemisferio sur, y la forma en que se organiza la semana.

Una fecha móvil: del equinoccio a la primera luna llena

En la tradición cristiana occidental, la fecha del Domingo de Resurrección —que marca el centro de la Semana Santa— se calcula así: es el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de otoño. Por convenio eclesiástico, ese equinoccio se fija el 21 de marzo, aunque el equinoccio astronómico real pueda caer el 20 o el 21.

Lea más: Esta Semana Santa prepará pan kesu: receta fácil y rápida

El resultado es un calendario “mixto”: el año se mide por el Sol (estaciones y equinoccios), pero el punto de partida inmediato es una luna llena (ciclo lunar).

Como la Luna no encaja de manera exacta en meses y semanas, la fecha se desplaza.

Qué pasa este año 2026: la luna llena llega tarde… y empuja al domingo siguiente

Este año, la primera luna llena que cuenta para el cálculo cae ya entrado abril (según el cómputo eclesiástico). Y, como la norma exige celebrarlo en domingo, la Pascua se coloca en el primer domingo posterior a esa luna llena, llevando la Semana Santa a abril.

Ese pequeño detalle —la combinación de “luna llena” y “domingo”— explica por qué, cuando la luna llena relevante ocurre a finales de marzo o principios de abril, la Pascua puede desplazarse varias semanas.

Lea más: Itauguá invita a vivir intensamente su religiosidad popular en Semana Santa

Un margen amplio: puede ser desde marzo hasta finales de abril

Por esta regla, el Domingo de Resurrección puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En los años en que la luna llena posterior al 21 de marzo cae pronto, la Semana Santa se adelanta hacia marzo; cuando cae tarde, se retrasa hacia abril.

Lea más: ¿Cómo estará el tiempo en Semana Santa? Este es el pronóstico de Meteorología

La decisión de ligar la Pascua a este criterio se consolidó en la Antigüedad —tradicionalmente se asocia al Concilio de Nicea (325)— para unificar la celebración.

Desde entonces, la Luna sigue marcando el ritmo: no en el cielo de cada noche, sino en el calendario que la Iglesia usa para fijar la fecha.