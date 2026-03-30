Estilo de vida
30 de marzo de 2026 - 07:34

Día Mundial del Trastorno Bipolar: cómo es convivir con alguien con este diagnóstico

Concepto de trastorno bipolar.
Concepto de trastorno bipolar.Shutterstock

Cada 30 de marzo, el Día Mundial del Trastorno Bipolar busca desmitificar un diagnóstico complejo, resaltando la importancia de la comprensión y el apoyo. Enfoques claros y prácticas cotidianas son esenciales para navegar los altibajos que trae esta condición.

Por ABC Color

¿Cuándo es el Día Mundial del Trastorno Bipolar y por qué se celebra?

El Día Mundial del Trastorno Bipolar se conmemora cada 30 de marzo, una fecha elegida por el nacimiento de Vincent van Gogh (1853), a menudo citado en conversaciones sobre salud mental. La jornada busca algo menos romántico que una biografía trágica: informar con precisión, reducir estigma y promover el diagnóstico y el tratamiento.

En términos simples, el trastorno bipolar se caracteriza por episodios de depresión y por episodios de manía o hipomanía (un estado de energía, activación y ánimo elevados o irritables, con cambios en sueño, conducta y juicio).

Concepto de trastorno bipolar.
Concepto de trastorno bipolar.

No es “ser intenso”: es un cuadro clínico que afecta el funcionamiento y requiere seguimiento profesional.

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Convivir con alguien con trastorno bipolar: amor, casa y desgaste

En parejas, familias y amistades, lo que más cambia no es solo el estado de ánimo: cambia la dinámica emocional y logística.

Hay días de hiperconexión (“hagamos mil planes, hablemos hasta las 3 a. m.”) y otros días son de repliegue (“no puedo levantarme, no me escribas mucho”). Esa imprevisibilidad puede desgastar incluso a personas muy empáticas.

Concepto de trastorno bipolar.
Concepto de trastorno bipolar.

Algunas claves prácticas que suelen ayudar sin caer en el rol de “salvador”:

  • Separar a la persona del episodio: discutir con la manía (o la depresión) es distinto que discutir con tu pareja.
  • Acordar límites en frío: qué pasa con gastos, manejo del auto, alcohol, horarios, redes sociales, decisiones laborales. Lo que no se negocia en crisis, se conversa cuando hay estabilidad.
  • Cuidar al cuidador: convivir también implica cansancio emocional, culpa y “estar en guardia”. Terapia, descanso y redes de apoyo no son un lujo: son mantenimiento.
  • Detectar señales tempranas: menos sueño, aceleración al hablar, irritabilidad, planes grandiosos, o el polo opuesto (aislamiento, enlentecimiento). Nombrarlo a tiempo suele evitar incendios.

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Si hay riesgo de autolesión, ideas suicidas o conductas peligrosas, el criterio práctico es simple: es una urgencia y conviene pedir ayuda profesional o de emergencias.

La delgada línea entre intensidad y desborde: cuando lo “productivo” se vuelve peligroso

Muchas personas describen la hipomanía como un periodo de “claridad”, creatividad y rendimiento: menos sueño, más ideas, más seguridad. El problema es que el cuerpo pasa factura y el juicio puede torcerse: decisiones impulsivas, discusiones, compras, exceso de trabajo, consumo de sustancias, sexualidad riesgosa o una confianza que no escucha límites.

Ahí aparece una tensión muy contemporánea: en redes, la manía a veces se disfraza de “mi mejor versión” o “energía de alto rendimiento”.

Romantizarlo es tentador (y vende), pero confunde: un episodio no es un superpoder. Puede empezar como intensidad y terminar como pérdida de control… y luego, muchas veces, como depresión.

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Rutinas que sostienen: el día a día más allá del diagnóstico

En bipolaridad, la palabra menos glamorosa suele ser la más útil: regularidad. No cura por sí sola, pero ayuda a reducir recaídas y a que el tratamiento funcione mejor.

En la vida cotidiana, estas acciones suman:

  • Sueño: proteger horarios como si fueran una medicación. Acostarse y levantarse parecido todos los días; evitar trasnochar “por una vez” cuando ya hay señales de activación.
  • Comidas y estimulantes: no es moralismo: es energía. Saltarse comidas, abusar de cafeína o alcohol puede amplificar altibajos.
  • Agenda realista: en etapas de euforia, bajar un cambio a propósito (menos proyectos, menos pantallas nocturnas, más pausas) puede ser el gesto más inteligente del día.
  • Plan de acción familiar: una frase acordada (“¿estás durmiendo?”), una persona de confianza, y criterios claros para consultar al psiquiatra/terapeuta cuando aparecen señales.

La rutina no le quita personalidad a nadie; en muchos casos, la devuelve: hace espacio para el cariño, el trabajo y el humor cotidiano sin que todo dependa del próximo pico.

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