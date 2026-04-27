Síndrome del impostor en el trabajo: por qué los más brillantes dudan de sí mismos y qué hacer

Qué es (y qué no es) el síndrome del impostor

El síndrome del impostor es la sensación persistente de que tus logros no son merecidos y de que, tarde o temprano, alguien “descubrirá” que no sos tan capaz. El término se popularizó a partir de los trabajos de las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes (finales de los 70), y hoy se usa para describir un patrón muy reconocible en el mundo laboral.

No es lo mismo que “tener humildad” ni que “ser nuevo en el puesto”. Y tampoco es un diagnóstico clínico por sí mismo: es una experiencia psicológica que puede aparecer por épocas, dispararse con cambios (nuevo rol, nueva empresa) y reducirse con estrategias concretas.

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Por qué suele afectar a trabajadores brillantes

La paradoja es real: cuanto más sabés, más notás lo que te falta. En equipos exigentes, ese radar interno se vuelve un megáfono. Algunas causas frecuentes:

En primer lugar, estándares altísimos: si tu vara es “hacerlo perfecto”, cualquier error parece prueba de incompetencia, no parte del trabajo.

También influye el sesgo de atribución: el éxito se explica por “suerte” o “contactos”, mientras que el error se explica por “soy un fraude”.

Y está el efecto foco: creemos que los demás observan nuestros fallos con la misma intensidad con la que los observamos nosotros (spoiler: no).

A esto se suma un detalle muy laboral: muchas empresas premian el “siempre disponible” y el “yo puedo con todo”. El impostor interno adora ese guion.

Señales típicas en la oficina

Suele aparecer con pensamientos automáticos y hábitos repetidos. Por ejemplo: releer un mail diez veces “por si suena tonto”; evitar pedir ayuda para que no se note “la falta”; postergar una entrega hasta el límite porque “todavía no está a la altura”; minimizar un elogio (“era fácil”, “cualquiera lo hacía”) o sentir ansiedad intensa antes de presentar algo, incluso si ya lo hiciste mil veces.

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Cómo superar el síndrome del impostor: estrategias que sí se pueden aplicar

1) Cambiá el “veredicto” por “evidencia”. Un hack simple: armá una carpeta de evidencia (en digital sirve también, claro) con mensajes de agradecimiento, métricas, proyectos cerrados, comentarios de clientes. No es vanidad: es un antídoto contra la memoria selectiva del impostor.

2) Nombrá el pensamiento, no lo discutas. En vez de “soy un fraude”, probá: “estoy teniendo el pensamiento de que soy un fraude”. La distancia importa: baja la carga emocional y te permite actuar igual (enviar el trabajo, hablar en la reunión).

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3) Cambiá la meta: de “no fallar” a “aprender rápido”. Antes de una tarea desafiante, definí una expectativa realista: “voy a hacer una primera versión sólida y pedir feedback”. El objetivo deja de ser impecable y pasa a ser iterativo, como funciona el trabajo real.

4) Pedí feedback con preguntas concretas. “¿Qué te pareció?” suele traer respuestas vagas. Mejor: “¿Qué parte está más clara? ¿Qué falta para que esto esté listo para cliente? ¿Qué harías distinto?”. Convertís la ansiedad en información accionable.

5) Ajustá el perfeccionismo con un límite visible. Poné un tope de tiempo: “tengo 40 minutos para esta presentación y después la envío”. El perfeccionismo se alimenta de tiempo ilimitado; con límites, se vuelve productividad.

6) Si se vuelve constante, mirá el contexto (y tu salud). Si el miedo a “ser descubierto” viene con insomnio, rumiación diaria o bloqueo sostenido, puede estar mezclándose con ansiedad o agotamiento. En esos casos, hablarlo con un profesional de salud mental no es “drama”: es mantenimiento preventivo, como llevar el auto al taller antes de que se quede en la ruta.