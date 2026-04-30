Maratón de series para el feriado: 7 títulos que te harán cuestionar (o amar) tu vida laboral

Se acerca el Día del Trabajador y, para muchos, la mejor forma de homenajear el esfuerzo diario es, irónicamente, no hacer absolutamente nada. Pero si sos de los que no pueden apagar el cerebro por completo, te traemos una selección de series que exploran el mundo del trabajo desde el humor ácido, el drama corporativo o la ciencia ficción distópica.

Prepará el café (o algo más fuerte), buscá el control remoto y preparate para estas siete recomendaciones que te harán ver tu oficina (o tu home office) con otros ojos.

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1. Severance (Separación)

¿Dónde verla? Apple TV+

La trama: imaginate poder someterte a una cirugía para que tus recuerdos laborales y personales se separen por completo. En el trabajo no sabés quién sos afuera, y afuera no tenés idea de qué haces durante ocho horas.

¿Por qué verla? Es la crítica definitiva a la búsqueda del “equilibrio” vida-trabajo. Es visualmente hipnótica y te dejará pensando en si realmente somos la misma persona dentro y fuera de la oficina.

Dato curioso: se filmó en el antiguo edificio de Bell Labs en Nueva Jersey; las computadoras que usan los personajes no tienen tecla “ESC” (escape), una metáfora visual de su encierro.

2. The Bear (El Oso)

¿Dónde verla? Disney+ / Star+

La trama: un chef de alta cocina regresa a Chicago para administrar la caótica sandwichería de su familia tras la muerte de su hermano.

¿Por qué verla? Captura como ninguna otra el estrés, la pasión y el sentido de pertenencia de un equipo de trabajo bajo presión extrema. Te hará valorar la importancia de la comunicación (y el caos) en cualquier oficio.

Dato curioso: Matty Matheson, quien interpreta al encargado de mantenimiento (Neil Fak), es en realidad un chef profesional y consultor culinario de la serie.

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3. Industry

¿Dónde verla? Max (HBO)

La trama: un grupo de jóvenes graduados compite por puestos permanentes en un banco de inversión de élite en Londres . Ambición, excesos y ética cuestionable.

¿Por qué verla? Es la versión moderna y cruda de Mad Men pero en el mundo de las finanzas. Ideal para cuestionar qué tanto estás dispuesto a sacrificar por el éxito.

Dato curioso: Muchos de los términos financieros y situaciones de estrés están basados en experiencias reales de ex-banqueros que asesoraron a los guionistas.

4. Hacks

¿Dónde verla? Max (HBO)

La trama: una legendaria comediante de Las Vegas en decadencia se ve obligada a trabajar con una escritora “cancelada” de 25 años.

¿Por qué verla? Explora la brecha generacional en el trabajo y cómo la mentoría puede ser un camino de doble vía. Es hilarante y profundamente humana.

Dato curioso: Jean Smart (la protagonista) ha ganado múltiples premios Emmy por este papel, consolidándose como una de las mejores actuaciones de la década.

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5. Suits (La ley de los audaces)

¿Dónde verla? Netflix

La trama: Un joven brillante pero sin título de abogado termina trabajando en una de las firmas más prestigiosas de Nueva York.

¿Por qué verla? Es el epítome del “comfort tv”. Ideal para ver si amás los diálogos rápidos, los trajes impecables y la idea de resolver problemas imposibles con astucia.

Dato curioso: Meghan Markle fue parte del elenco principal durante siete temporadas antes de convertirse en la Duquesa de Sussex.

6. Ted Lasso

¿Dónde verla? Apple TV+

La trama: un entrenador de fútbol americano es contratado para dirigir un equipo de fútbol inglés o soccer , a pesar de no tener ni idea de las reglas del deporte.

¿Por qué verla? Si tu ambiente laboral es tóxico, esta es tu medicina. Ted Lasso enseña sobre liderazgo positivo, empatía y cómo gestionar el fracaso con dignidad.

Dato curioso: La serie nació originalmente como una serie de comerciales cortos para la NBC Sports para promocionar la Premier League en EE.UU.

7. The Office (Versión EE.UU.)