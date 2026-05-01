Prurito nocturno: por qué todo pica más justo cuando intentás conciliar el sueño

Por qué la picazón se intensifica de noche

El prurito nocturno suele tener menos misterio del que parece: en buena parte, es fisiología + contexto.

Por un lado, el cuerpo entra en modo nocturno. La temperatura corporal tiende a subir levemente y la piel puede perder más agua, lo que favorece sequedad y sensación de tirantez.

Además, el ritmo circadiano regula mediadores como la histamina y el cortisol (que suele bajar por la noche), y ese combo puede volver a algunas personas más sensibles a la picazón.

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Por otro lado, está el factor “teatro vacío”: de día, la mente está ocupada; de noche, con menos estímulos, se nota todo. Un roce mínimo del pijama, una etiqueta, una costura, el calor de la frazada: lo que a las 15 pasa desapercibido, a las 2 a.m. parece un megáfono.

La cama también pica: calor, telas y alérgenos cotidianos

La cama es cómoda, sí, pero también es un microclima. Sábanas abrigadas, edredón, calefacción: más calor, más vasodilatación, más ganas de rascar. Sumale irritantes frecuentes: detergentes muy perfumados, suavizantes, telas sintéticas, o ácaros del polvo en ropa de cama y almohadas.

Si la picazón aparece “mágicamente” al acostarte, preguntate: ¿cambié el jabón de ropa? ¿estrené pijama? ¿dormí con más calor? ¿la piel está más seca de lo habitual?

Qué hacer esta noche para prevenir la picazón

Funciona mejor lo simple y consistente. Probá con este orden:

Ducha corta tibia (no caliente), secado suave “a toques” y hidratante espeso sin perfume en los minutos posteriores.

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Mantené el cuarto fresco y, si el aire está seco, un humidificador o un recipiente con agua cerca de la fuente de calor puede ayudar.

Elegí algodón y ropa holgada; evitá lana directa sobre piel.

Para cortar el ciclo “pica–rasco–pica más”, uñas cortas y, si hay un punto puntual, compresa fría 5–10 minutos.

Si sospechás irritación por lavado, cambiá a un detergente neutro, evitá suavizante y enjuagá bien.

Y si la picazón es generalizada, revisá hábitos: alcohol, comidas muy picantes o duchas largas pueden empeorarla en algunas personas.

Cuándo conviene consultar

Si el prurito nocturno es intenso o dura más de dos semanas, o aparece con ronchas, eccema, heridas por rascado, fiebre, pérdida de peso, ictericia (piel u ojos amarillos) o picazón marcada en embarazo, es mejor hablar con un profesional.

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En niños, la picazón anal nocturna puede sugerir oxiuros y tiene tratamiento específico.

En casos con alergia conocida, dermatitis o urticaria, un médico puede indicar estrategias y, si corresponde, medicación (por ejemplo, antihistamínicos) según tu situación y otros fármacos que uses.