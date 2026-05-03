Irrigación nasal: cómo funciona el hábito milenario que ayuda a recuperar el olfato

La llamada limpieza nasal (o irrigación nasal) consiste en hacer pasar solución salina por las fosas nasales para arrastrar mucosidad, polvo, alérgenos y parte de ese “pegote” cotidiano que se instala sin pedir permiso. Se practica desde hace siglos en tradiciones como el jala neti (yoga) y hoy aparece en recomendaciones habituales como medida de apoyo en rinitis alérgica y rinusinusitis, entre otros cuadros.

Lea más: Bicarbonato de sodio: el aliado inesperado para desinfectar tu colchón en seco

El olfato depende de que el aire llegue bien a la zona olfatoria y de que la mucosa no esté inflamada ni cubierta de moco espeso. Cuando descongestionás y mejorás la hidratación, suele haber un “antes y después” muy real: respirás mejor y percibís más olores, sobre todo si estabas tapado.

Cuándo puede servir

La irrigación nasal suele brillar en tres escenas comunes: después de un resfrío que dejó la nariz “a medias”, durante temporadas de polen o alergias, y en hogares/oficinas con aire acondicionado o calefacción que resecan todo (nariz incluida).

También puede ser útil si vivís en zonas con polvo, tenés mascotas o simplemente sos de los que aman ventilar… y se llevan el mundo puesto.

Lea más: Tiras nasales en el deporte: ¿moda o ciencia de la respiración?

Ahora bien: si la pérdida de olfato es marcada y persistente (por ejemplo, tras una infección viral) a veces hace falta combinarlo con otras estrategias, como el entrenamiento olfativo, y descartar causas médicas.

Cómo hacerlo en casa, sin complicarte ni irritarte la nariz

La regla de oro es simple: salina sí, improvisación no. Usá una botella de irrigación, jeringa sin aguja o neti pot y una solución isotónica (0,9%); en algunas personas, la hipertónica (2–3%) descongestiona más, pero puede picar un poco.

Lo más importante es el agua: que sea destilada/estéril o hervida y luego enfriada. El agua de la canilla “tal cual” no es buena idea para este uso.

Lea más: Investigación revela el papel defensivo de las fosas nasales contra el rinovirus

Preparás la solución según indicación del producto (o sobres comerciales), te inclinás sobre la pileta, boca entreabierta, cabeza levemente hacia un lado y dejás que el líquido entre por una fosa y salga por la otra (o por la misma, según la anatomía y el día). Al terminar, sonate suave.

Un truco: hacerlo antes de ducharte o antes de dormir puede ser más cómodo; y si la sal te molesta, probá ajustar la temperatura (tibia, no caliente) y asegurarte de que la concentración sea la correcta.

Frecuencia: la pregunta que todos hacen

Para mantenimiento, mucha gente se lleva bien con 2–3 veces por semana. En épocas de alergia, congestión o catarro, puede usarse a diario por algunos días. Si sentís irritación, ardor persistente o empeorás, bajá la frecuencia y revisá concentración, técnica e higiene del dispositivo.

Lavá el irrigador con agua y jabón, dejalo secar y reemplazalo si se deteriora. La limpieza nasal no debería oler a “experimento de laboratorio”.

Señales de alerta y cuándo conviene consultar

Evitá irrigar si tenés sangrados nasales frecuentes, dolor intenso, una infección de oído o si acabás de pasar por cirugía nasal (salvo indicación médica).

Consultá si hay fiebre, secreción con mal olor, dolor facial fuerte, o si el olfato no mejora tras semanas: a veces hay inflamación persistente, pólipos u otras causas tratables que requieren evaluación.