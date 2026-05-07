5 plantas aromáticas que funcionan como un escudo invisible contra insectos

En la vida real, las plantas no “eliminan” plagas como un insecticida, pero sí pueden disuadir y ayudar a bajar la intensidad de los insectos en balcones, ventanas y rincones donde suelen aparecer. La clave es entender cómo funcionan: sus aceites esenciales se liberan más cuando hay calor, roce o cuando triturás suavemente una hoja entre los dedos.

1) Citronela (hierba limón): la clásica que sí tiene sentido

La citronela Cymbopogon) es famosa por sus notas cítricas: parte de ese aroma proviene de moléculas como citronelal, asociadas al efecto repelente. Hack útil: colocá la maceta cerca de la mesa exterior o una ventana y, antes de sentarte, frotá unas hojas para “activar” el perfume.

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2) Lavanda: perfume para vos, aviso de “no pasar” para ellos

La lavanda (Lavandula) aporta un olor amable para humanos y menos atractivo para insectos. Funciona especialmente bien en entradas.

Si tu problema son polillas en armarios, las flores secas en bolsitas (bien cerradas) pueden sumar, aunque no reemplazan limpieza y ventilación.

3) Albahaca: el guardaespaldas de la cocina

La albahaca (Ocimum basilicum) no solo mejora una ensalada: en maceta cerca de la puerta del balcón o ventana de la cocina suele ayudar contra mosquitos y moscas.

Truco: regá las hojas bien seguido; cuanto más crece, más aroma aporta.

4) Menta/hierbabuena: frescura que incomoda

La menta (Mentha) es intensa y por eso útil. Va bien en zonas en las que aparecen hormigas o mosquitas, pero ojo: se expande rápido si la plantás en tierra.

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Mejor en maceta. Si convivís con gatos, evitá experimentar con aceites esenciales en difusores: pueden ser irritantes; la planta en maceta suele ser la opción más prudente.

5) Romero: resistente, aromático y estratégico

El romero (Salvia rosmarinus) aguanta sol, descuidos y aporta un olor resinoso que muchos insectos prefieren esquivar. Ideal para balcones.

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Extra práctico: una ramita cerca de la parrilla o del área de comidas al aire libre ayuda a que el entorno huela “a jardín” y no “a buffet para mosquitos”.

Un último gesto que marca diferencia: si querés un efecto rápido, triturá unas hojas, ponelas en un cuenco con agua tibia y dejalo cerca de donde te sentás; no es un repelente total, pero sí un empujón aromático inmediato.