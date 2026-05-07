Estilo de vida
07 de mayo de 2026 a la - 06:00

5 plantas aromáticas que funcionan como un escudo invisible contra insectos

Menta.
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Algunas plantas aromáticas liberan compuestos que a mosquitos, moscas y hormigas les resultan insoportables. Bien ubicadas, pueden reducir visitas indeseadas sin convertir tu casa en un laboratorio.

Por ABC Color

En la vida real, las plantas no “eliminan” plagas como un insecticida, pero sí pueden disuadir y ayudar a bajar la intensidad de los insectos en balcones, ventanas y rincones donde suelen aparecer. La clave es entender cómo funcionan: sus aceites esenciales se liberan más cuando hay calor, roce o cuando triturás suavemente una hoja entre los dedos.

1) Citronela (hierba limón): la clásica que sí tiene sentido

La citronela Cymbopogon) es famosa por sus notas cítricas: parte de ese aroma proviene de moléculas como citronelal, asociadas al efecto repelente. Hack útil: colocá la maceta cerca de la mesa exterior o una ventana y, antes de sentarte, frotá unas hojas para “activar” el perfume.

Citronella.
Citronella.

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2) Lavanda: perfume para vos, aviso de “no pasar” para ellos

La lavanda (Lavandula) aporta un olor amable para humanos y menos atractivo para insectos. Funciona especialmente bien en entradas.

La lavanda se usa ampliamente para tratar varios problemas de la piel como eccema, picazón, erupciones cutáneas y quemaduras, así como acné, dolores de cabeza, depresión e insomnio. Sin embargo, es más famosa por sus efectos relajantes.
Lavanda.

Si tu problema son polillas en armarios, las flores secas en bolsitas (bien cerradas) pueden sumar, aunque no reemplazan limpieza y ventilación.

3) Albahaca: el guardaespaldas de la cocina

La albahaca (Ocimum basilicum) no solo mejora una ensalada: en maceta cerca de la puerta del balcón o ventana de la cocina suele ayudar contra mosquitos y moscas.

Albahaca.
Albahaca.

Truco: regá las hojas bien seguido; cuanto más crece, más aroma aporta.

4) Menta/hierbabuena: frescura que incomoda

La menta (Mentha) es intensa y por eso útil. Va bien en zonas en las que aparecen hormigas o mosquitas, pero ojo: se expande rápido si la plantás en tierra.

El aceite esencial de menta se puede aplicar en las sienes para aliviar los dolores de cabeza tensionales. Colocando cinco gotas de aceite esencial de menta combinando con otro aceite, como almendra o semilla de uva.
Menta.

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Mejor en maceta. Si convivís con gatos, evitá experimentar con aceites esenciales en difusores: pueden ser irritantes; la planta en maceta suele ser la opción más prudente.

5) Romero: resistente, aromático y estratégico

El romero (Salvia rosmarinus) aguanta sol, descuidos y aporta un olor resinoso que muchos insectos prefieren esquivar. Ideal para balcones.

Romero.
Romero.

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Extra práctico: una ramita cerca de la parrilla o del área de comidas al aire libre ayuda a que el entorno huela “a jardín” y no “a buffet para mosquitos”.

Un último gesto que marca diferencia: si querés un efecto rápido, triturá unas hojas, ponelas en un cuenco con agua tibia y dejalo cerca de donde te sentás; no es un repelente total, pero sí un empujón aromático inmediato.