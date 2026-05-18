De ovario poliquístico a síndrome metabólico: por qué cambia el nombre de esta afección

Una de las condiciones hormonales más comunes en mujeres en edad reproductiva —tradicionalmente conocida como síndrome de ovario poliquístico (SOP)— acaba de recibir un nuevo nombre oficial. De acuerdo con un artículo publicado esta semana en The Lancet y divulgado por CNN, la afección pasará a llamarse síndrome de ovario metabólico poliendocrino (SMPO; polyendocrine metabolic ovarian syndrome, PMOS, en inglés).

El cambio no es meramente semántico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome afecta a entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial, pero se estima que alrededor del 70% no sabe que lo padece.

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Expertos involucrados en la revisión sostienen que una de las razones de ese subdiagnóstico es que el nombre histórico sugiere un problema limitado a quistes ováricos, cuando el cuadro clínico es mucho más amplio.

Por qué “ovario poliquístico” no alcanza para describirlo

El SOP puede manifestarse con quistes ováricos, pero el espectro de signos y riesgos va más allá. La OMS cita, entre otros, ciclos menstruales irregulares, dificultad para quedar embarazada, calvicie de patrón femenino, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.

Helena Teede, endocrinóloga y profesora de Salud de la Mujer en la Universidad de Monash (Australia), lideró el proceso de cambio de denominación y figura como autora principal del trabajo en The Lancet.

En declaraciones recogidas por CNN, Teede señala que durante más de 25 años de práctica tuvo que desmontar confusiones recurrentes: pacientes y profesionales asumían que el diagnóstico dependía de “tener quistes”, un enfoque que habría contribuido tanto a diagnósticos omitidos como a tratamientos incompletos.

La nueva etiqueta intenta desplazar el foco: no es una condición definida por imágenes ováricas, sino por una constelación de alteraciones hormonales y metabólicas.

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De trastorno reproductivo a problema metabólico de largo plazo

Andrea Dunaif, profesora de medicina en endocrinología en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai (Nueva York), reconstruye en CNN la evolución del conocimiento médico: el síndrome se consideró inicialmente un trastorno reproductivo, asociado a niveles ligeramente elevados de hormonas androgénicas (lo que puede traducirse en períodos irregulares y problemas de fertilidad).

Pero en la década de 1980, la investigación añadió una pieza central: la relación con la resistencia a la insulina, un estado en el que el organismo responde peor a la insulina circulante y puede compensar produciendo más. Si esa compensación falla, explicó Dunaif, aumenta el riesgo de diabetes.

Con el tiempo, añade, se consolidó la idea de que el síndrome encaja también como un trastorno metabólico relevante, asociado a mayores riesgos de condiciones como enfermedad hepática y cardiopatías.

A esta ampliación se suman síntomas que hoy se discuten con más frecuencia. Alla Vash-Margita, profesora asociada en Yale y jefa de ginecología pediátrica y adolescente, menciona que en años recientes se han vinculado al cuadro manifestaciones como apnea del sueño, depresión, ansiedad y dismorfia corporal.

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Qué significa “poliendocrino” y qué busca el nuevo nombre

El giro hacia “poliendocrino” pretende describir mejor el tipo de alteración de base. Teede lo plantea como un problema del sistema endocrino, el conjunto de mensajería química del cuerpo, con potencial de impactos “generalizados”.

Según el artículo en The Lancet, el cambio se apoyó en un proceso de 14 años que involucró una colaboración mundial de 56 organizaciones de pacientes y profesionales.

La presidenta de Verity PCOS UK, Rachel Morman, afirmó en un comunicado citado por CNN que el cambio busca reencuadrar la conversación y exigir que se lo trate como lo que es: una condición compleja y de largo recorrido, no un diagnóstico accesorio.

Entusiasmo, pero también debate entre especialistas

La recepción entre expertos es positiva, aunque no unánime. Dunaif valora la intención, pero considera que el nombre aún no captura por completo los conocimientos más recientes: citó, por ejemplo, que antecedentes familiares sugieren que personas sin ovarios también podrían verse afectadas por componentes metabólicos del síndrome.

En su visión, el término podría volverse más preciso si se desagregara en subtipos, distinguiendo perfiles predominantemente reproductivos de otros más metabólicos.

Vash-Margita, en cambio, sostiene que PMOS/SMPO representa mejor las realidades físicas y mentales de la condición y reduce mitos asociados al término “quistes”, que a su juicio cargaba con estigma y malentendidos sobre su tamaño o presencia.

Implicaciones prácticas: diagnóstico, tratamientos y cobertura

Más allá del debate terminológico, el objetivo explícito es operativo: mejorar el diagnóstico, ampliar la mirada clínica y reforzar la atención. Dunaif subraya —según CNN— que la ginecología ha avanzado en tomar en serio el problema, pero que por tratarse de una condición multisistémica debería involucrar a más especialidades y favorecer la colaboración clínica.

Christina Boots, profesora asociada de obstetricia y ginecología en Northwestern (Feinberg School of Medicine), añade otra capa: un nombre que refleje de forma más fiel la complejidad podría impulsar mejores diagnósticos, nuevos tratamientos y también mayor cobertura de seguros.

En su argumento, reconocer el componente metabólico y de salud mental puede ayudar a atraer recursos en un campo históricamente subfinanciado: la salud de las mujeres.

Cuándo consultar y qué evalúan los médicos

Los especialistas citados por CNN ponen el foco en señales clínicas concretas. Dunaif indica que un marcador clave es la irregularidad menstrual: tener ocho o menos ciclos al año o ciclos de más de 40 días puede justificar una evaluación por posible problema hormonal.

En la consulta, el equipo médico puede solicitar análisis para revisar hormonas vinculadas con resistencia a la insulina y andrógenos elevados, explica Boots. Estos últimos pueden asociarse a manifestaciones como acné, pérdida de cabello o aumento del vello corporal.

Un manejo centrado en síntomas y una atención más coordinada

Otra limitación que el nuevo marco intenta visibilizar es terapéutica: buena parte de la práctica actual se orienta a manejar síntomas más que a corregir una causa subyacente única, señaló Dunaif.

Entre las intervenciones habituales, Vash-Margita menciona cambios de estilo de vida —dieta equilibrada y más ejercicio— y apunta que la pérdida de peso se ha asociado a mejora de síntomas.

En el plano farmacológico, pueden indicarse medicamentos para los componentes metabólicos. Dunaif afirma que los GLP-1 han mostrado utilidad, aunque aclara que no existen grandes ensayos específicamente en mujeres con SMPO/PMOS.

También se usan anticonceptivos orales para regular ciclos y reducir manifestaciones relacionadas con hormonas androgénicas, y se recurre a tratamientos de fertilidad para inducir ovulación en quienes buscan embarazo.

Boots subraya un problema estructural que el cambio de nombre pretende empujar a resolver: la fragmentación. Con frecuencia, nutrición, psiquiatría y dermatología trabajan en paralelo, sin un plan integrado.

En su mirada, el tratamiento de calidad exige tiempo clínico, derivaciones bien coordinadas y una atención que contemple el “panorama completo” con empatía e individualización.

Fuente: CNN