Matrescencia: la gran crisis de identidad tras ser madre y cómo reconocerla

Qué es la matrescencia
Matrescencia es el proceso de transformación psicológica, emocional y corporal que muchas mujeres atraviesan al convertirse en madres. La antropóloga Dana Raphael popularizó el término para compararlo con la adolescencia: no es una “fase tonta”, es un cambio de etapa con ajustes internos reales.
Se siente, a menudo, como vivir con dos pestañas abiertas en la mente: la “yo de antes” y la “yo de ahora”, ambas reclamando espacio.
¿Por qué casi nadie la nombra? Porque muchos cambios se dan por “obvios”: que estés sensible, que te cueste reconocerte, que extrañes tu libertad y a la vez ames a tu bebé. Como no encaja bien en la narrativa de “deberías estar feliz”, queda sin palabras… y lo que no se nombra, se interpreta como fallo personal.
Además, el día a día lo tapa todo: sueño fragmentado, lactancia o biberones, visitas, logística doméstica. No hay tiempo ni para procesar el propio nombre.
Señales típicas: cuando el espejo devuelve otra versión
La matrescencia puede incluir culpa por querer tiempo a solas, irritabilidad por sobrecarga, sensación de “no me pertenece mi cuerpo”, nostalgia por la vida anterior, cambios en el deseo sexual, y una percepción extraña del tiempo (días eternos, meses fugaces).
También puede aparecer un replanteo del trabajo, la pareja y las amistades: no siempre por conflicto, sino por prioridad mental.
Un indicador práctico: si tu mente repite “antes yo era…” con frecuencia, probablemente estés elaborando identidad, no “perdiendo la cabeza”.
Matrescencia no es depresión posparto
La matrescencia es un proceso de transición. La depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que puede incluir tristeza persistente, anhedonia (nada entusiasma), desesperanza, ideas de daño o incapacidad para funcionar. Pueden coexistir, pero no son lo mismo.
Si hay pensamientos intrusivos intensos, ansiedad que paraliza, llanto constante, sensación de desconexión con el bebé o ideas de hacerte daño, conviene pedir ayuda profesional cuanto antes (psicología perinatal, psiquiatría, o tu médico de referencia).
Hacks cotidianos que suelen ayudar
Primero, bajá la abstracción: en vez de “no soy yo”, probá “estoy en transición”.
Segundo, negociá “microturnos” de identidad: 20 minutos tres veces por semana para algo no productivo y no maternal (leer por placer, caminar con música, ducha larga sin apuro). Que sea agendado, no “si se puede”.
Tercero, reducí decisiones: ropa en “uniforme” cómodo, comidas repetibles, compras automáticas. Menos energía gastada en lo que no importa libera paciencia para lo que sí.
Cuarto, hablá en modo operativo con tu pareja o red: “Necesito 30 minutos sin interrupciones de 19:00 a 19:30” funciona mejor que “estoy saturada”.
Quinto, cuidá el cuerpo como interfaz: agua al alcance, algo de proteína temprano, luz natural por la mañana. Esto ayuda a regular el sistema.
Preguntas frecuentes que la gente busca
¿Cuánto dura la matrescencia? No tiene calendario único: puede sentirse más intensa en el primer año, y reactivarse con destete, vuelta al trabajo o nuevos hijos.
¿Es normal extrañar mi vida anterior? Sí. Extrañar no cancela el amor por tu hijo; solo confirma que hubo una vida completa antes.
¿Cuándo pedir ayuda? Cuando el malestar se vuelve constante, te impide funcionar, o aparece desesperanza, pánico o pensamientos de daño.