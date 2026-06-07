Estilo de vida
07 de junio de 2026 a la - 06:00

¿Qué intenta decirte tu cuerpo cuando el estrés se convierte en molestia física?

Concepto de dolor corporal.
Concepto de dolor corporal.stefanamer

Dolor de cuello que aparece “de la nada”, estómago revuelto antes de una reunión, mandíbula apretada al dormir: no siempre es por una lesión. A veces es estrés con traductor corporal. Te contamos cómo reconocerlo y qué hacer.

Por ABC Color

El dolor psicosomático es una molestia física real influida por factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o el cansancio sostenido. No es “imaginario” ni una excusa: el cuerpo responde con química y tensión. Tampoco significa que “todo está en tu cabeza” ni reemplaza una evaluación médica cuando corresponde.

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Por qué el estrés termina doliendo

Concepto de dolor corporal.
Concepto de dolor corporal.

Cuando el cerebro percibe amenaza (aunque sea un mail con “¿tenés un minuto?”), activa el sistema de alarma: suben cortisol y adrenalina, cambia la respiración, se tensan músculos y se altera la digestión. Con el tiempo, ese modo de “supervivencia” deja huella en lugares típicos:

  • Cuello, hombros y espalda: tensión constante, postura de pantalla, microcontracciones.
  • Cefaleas: por tensión muscular, bruxismo o falta de sueño.
  • Mandíbula: apretar dientes como si el problema fuera masticable.
  • Estómago e intestino: eje intestino-cerebro; náuseas, acidez, diarrea o estreñimiento.
  • Pecho: opresión por hiperventilación o ansiedad (siempre a chequear si es nuevo o intenso).

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Señales cotidianas de que el cuerpo está “haciendo de vocero”

Pistas útiles: el dolor sube en días de presión, mejora al desconectar, cambia con el descanso, aparece antes de eventos sociales o laborales, o convive con irritabilidad y sueño liviano.

Concepto de dolor corporal.
Concepto de dolor corporal.

Ejemplo clásico: el domingo a la tarde se enciende la espalda, como si el lunes tuviera botón de “contractura”.

Qué hacer

Primero, bajar el volumen del sistema de alarma:

  1. Reset de 90 segundos. Exhalar más largo que la inhalación (por ejemplo 4 segundos inhalar, 6 exhalar) durante 2 minutos. Esto ayuda a frenar la respuesta de estrés.
  2. Chequeo de tensión 3 veces al día. Mandíbula suelta, hombros abajo, lengua apoyada en el paladar sin empujar. Parece mínimo; suma mucho.
  3. Movimiento breve pero frecuente. Dos minutos cada hora (caminar, estirar, subir escaleras) suelen rendir más que compensar con una hora de gimnasio el sábado.
  4. Nombrar el disparador. Escribir una línea: “Me duele X y hoy me preocupa Y”. Etiquetar la emoción reduce rumiación y, en algunas personas, baja la intensidad del síntoma.
  5. Sueño y estimulantes. Si hay dolor y estrés, revisar café tarde, alcohol nocturno y pantallas en cama: son gasolina para el sistema nervioso.

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Cuándo consultar

Buscar evaluación médica si el dolor es nuevo, intenso, persistente o interfiere con la vida, o si aparece con fiebre, pérdida de fuerza, hormigueos, desmayo, falta de aire, dolor en el pecho, pérdida de peso inexplicada o un cambio neurológico.

Si el patrón es claramente estrés-síntoma, la ayuda psicológica (por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, manejo de ansiedad o técnicas de relajación guiada) puede ser un buen complemento clínico.