¿Qué intenta decirte tu cuerpo cuando el estrés se convierte en molestia física?

El dolor psicosomático es una molestia física real influida por factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o el cansancio sostenido. No es “imaginario” ni una excusa: el cuerpo responde con química y tensión. Tampoco significa que “todo está en tu cabeza” ni reemplaza una evaluación médica cuando corresponde.

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Por qué el estrés termina doliendo

Cuando el cerebro percibe amenaza (aunque sea un mail con “¿tenés un minuto?”), activa el sistema de alarma: suben cortisol y adrenalina, cambia la respiración, se tensan músculos y se altera la digestión. Con el tiempo, ese modo de “supervivencia” deja huella en lugares típicos:

Cuello, hombros y espalda : tensión constante, postura de pantalla, microcontracciones.

Cefaleas : por tensión muscular, bruxismo o falta de sueño.

Mandíbula : apretar dientes como si el problema fuera masticable.

Estómago e intestino : eje intestino-cerebro; náuseas, acidez, diarrea o estreñimiento.

Pecho: opresión por hiperventilación o ansiedad (siempre a chequear si es nuevo o intenso).

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Señales cotidianas de que el cuerpo está “haciendo de vocero”

Pistas útiles: el dolor sube en días de presión, mejora al desconectar, cambia con el descanso, aparece antes de eventos sociales o laborales, o convive con irritabilidad y sueño liviano.

Ejemplo clásico: el domingo a la tarde se enciende la espalda, como si el lunes tuviera botón de “contractura”.

Qué hacer

Primero, bajar el volumen del sistema de alarma:

Reset de 90 segundos. Exhalar más largo que la inhalación (por ejemplo 4 segundos inhalar, 6 exhalar) durante 2 minutos. Esto ayuda a frenar la respuesta de estrés. Chequeo de tensión 3 veces al día. Mandíbula suelta, hombros abajo, lengua apoyada en el paladar sin empujar. Parece mínimo; suma mucho. Movimiento breve pero frecuente . Dos minutos cada hora (caminar, estirar, subir escaleras) suelen rendir más que compensar con una hora de gimnasio el sábado. Nombrar el disparador. Escribir una línea : “Me duele X y hoy me preocupa Y”. Etiquetar la emoción reduce rumiación y, en algunas personas, baja la intensidad del síntoma. Sueño y estimulantes. Si hay dolor y estrés, revisar café tarde, alcohol nocturno y pantallas en cama: son gasolina para el sistema nervioso.

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Cuándo consultar

Buscar evaluación médica si el dolor es nuevo, intenso, persistente o interfiere con la vida, o si aparece con fiebre, pérdida de fuerza, hormigueos, desmayo, falta de aire, dolor en el pecho, pérdida de peso inexplicada o un cambio neurológico.

Si el patrón es claramente estrés-síntoma, la ayuda psicológica (por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, manejo de ansiedad o técnicas de relajación guiada) puede ser un buen complemento clínico.