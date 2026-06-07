¿Qué intenta decirte tu cuerpo cuando el estrés se convierte en molestia física?

El dolor psicosomático es una molestia física real influida por factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o el cansancio sostenido. No es “imaginario” ni una excusa: el cuerpo responde con química y tensión. Tampoco significa que “todo está en tu cabeza” ni reemplaza una evaluación médica cuando corresponde.
Lea más: El cuerpo también llora: cómo el estrés y la tristeza impactan tu salud física
Por qué el estrés termina doliendo
Cuando el cerebro percibe amenaza (aunque sea un mail con “¿tenés un minuto?”), activa el sistema de alarma: suben cortisol y adrenalina, cambia la respiración, se tensan músculos y se altera la digestión. Con el tiempo, ese modo de “supervivencia” deja huella en lugares típicos:
- Cuello, hombros y espalda: tensión constante, postura de pantalla, microcontracciones.
- Cefaleas: por tensión muscular, bruxismo o falta de sueño.
- Mandíbula: apretar dientes como si el problema fuera masticable.
- Estómago e intestino: eje intestino-cerebro; náuseas, acidez, diarrea o estreñimiento.
- Pecho: opresión por hiperventilación o ansiedad (siempre a chequear si es nuevo o intenso).
Lea más: Ansiedad: cómo identificar los síntomas físicos que tu cuerpo manifiesta
Señales cotidianas de que el cuerpo está “haciendo de vocero”
Pistas útiles: el dolor sube en días de presión, mejora al desconectar, cambia con el descanso, aparece antes de eventos sociales o laborales, o convive con irritabilidad y sueño liviano.
Ejemplo clásico: el domingo a la tarde se enciende la espalda, como si el lunes tuviera botón de “contractura”.
Qué hacer
Primero, bajar el volumen del sistema de alarma:
- Reset de 90 segundos. Exhalar más largo que la inhalación (por ejemplo 4 segundos inhalar, 6 exhalar) durante 2 minutos. Esto ayuda a frenar la respuesta de estrés.
- Chequeo de tensión 3 veces al día. Mandíbula suelta, hombros abajo, lengua apoyada en el paladar sin empujar. Parece mínimo; suma mucho.
- Movimiento breve pero frecuente. Dos minutos cada hora (caminar, estirar, subir escaleras) suelen rendir más que compensar con una hora de gimnasio el sábado.
- Nombrar el disparador. Escribir una línea: “Me duele X y hoy me preocupa Y”. Etiquetar la emoción reduce rumiación y, en algunas personas, baja la intensidad del síntoma.
- Sueño y estimulantes. Si hay dolor y estrés, revisar café tarde, alcohol nocturno y pantallas en cama: son gasolina para el sistema nervioso.
Lea más: Del escritorio a la terapia: 5 señales de que tu jefe está drenando tu salud mental
Cuándo consultar
Buscar evaluación médica si el dolor es nuevo, intenso, persistente o interfiere con la vida, o si aparece con fiebre, pérdida de fuerza, hormigueos, desmayo, falta de aire, dolor en el pecho, pérdida de peso inexplicada o un cambio neurológico.
Si el patrón es claramente estrés-síntoma, la ayuda psicológica (por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, manejo de ansiedad o técnicas de relajación guiada) puede ser un buen complemento clínico.