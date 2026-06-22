Estas son las pruebas de San Juan ¡para adivinar el futuro!

Amor de medianoche

A las 00:00 del 24 de junio, las mujeres y hombres deben mirar por la ventana a la calle y verán pasar a su futura pareja.

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Agujas mágicas

Esta prueba propone que, a la media noche, las solteras introduzcan en un plato con agua dos agujas sin usar. Si estas se unen, indica que se casarán pronto, si no, la suerte del amor está lejos de ellas.

Velas poderosas

Para conocer la inicial del futuro esposo, las chicas deben echar gotas de la cera de vela en una palangana con agua y allí se formarán las letras. Esta prueba se puede realizar a la medianoche y al mediodía del 24 de junio.

Limones

La prueba de los limones se realiza para saber la edad aproximada de la persona con la que se casarán.

A medianoche, los solteros deben arrancar un fruto del limonero; si la fruta está madura, él o la esposa será mayor. Si es verde, el pretendiente será menor que la chica.

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Otra de las pruebas consiste en que las solteras escriban el nombre de los pretendientes en los limones, bajo la almohada. A las 00:00 deben sacar un limón y descubrir quién será su esposo.

Espejito, espejito

Una prueba para valientes es la del espejo. A medianoche, los solteros o solteras deben mirarse en un espejo nuevo. Allí verán reflejada la cara de su futuro esposo o esposa, o de lo contrario verán al Diablo.

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Extraño en la calle

A medianoche, las solteras deben salir a la calle y preguntarle el nombre al primer hombre que pase. Y ese será el nombre de su pareja futura.

La tinta misteriosa

Se debe derramar gotitas de tinta en un papel blanco, doblarlo en 4 partes y ponerlo bajo la almohada. Al despertar, se debe revisar la hoja y se encontrarán símbolos de lo que ocurrirá en el futuro.

La telita azul

Las chicas que busquen novio deben escribir los nombres de los varones que conocen en papelitos y meterlos en una tela azul bajo la almohada. A la mañana, deben sacar un papelito y allí descubrirán quién será su príncipe azul.