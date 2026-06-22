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22 de junio de 2026 a la - 08:02

Pruebas de San Juan: cuáles son y cuándo hacerlas, para saber qué te depara el amor

Mujer enamorada.
Mujer enamorada.Shutterstock

La víspera de San Juan es un día clave, según la tradición popular, para que quienes buscan el amor de pareja sepan si el santo del fuego les dirá que sí o “siga participando” con los tradicionales juegos. Hay pruebas que se hacen el 23 de junio a medianoche y otras el 24, el día en que se recuerda a San Juan.PP

Por ABC Color

Las pruebas de San Juan se pueden realizar el 23 de junio, en la víspera de este santo, o el 24 de junio en pleno día. Ambas fechas ofrecen una oportunidad para que solteras y solteros sepan si les irá bien en el amor o deberán continuar en la búsqueda.

Pruebas de San Juan, cuándo hacerlas y qué necesitás

El espejo: La prueba requiere que compres un espejo el 23 de junio y lo mantengas envuelto hasta las 00:00 del 24 de junio.

En ese momento encendé una vela, sacale el envoltorio al espejo, acercá la vela y en ese momento verás reflejado a tu futuro marido.

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Variación: Se compra un espejo el día 23 de junio, se coloca bajo la almohada y se mira a primera hora del 24 de junio. Allí se verá el rostro de la futura pareja.

Juegos de San Juan. Pruebas de San Juan. Vela tinta espejo gallo.
Juegos de San Juan. Pruebas de San Juan. Vela tinta espejo gallo.

Los papelitos: Colocar bajo la almohada, en la noche del 23 de junio, unos papeles con nombres de personas; al despertar, tomar uno de ellos y el nombre allí escrito será el de tu nuevo amor.

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La tinta: Goteá tinta en un papel, la cantidad de gotas debe ser igual a tu edad. Luego, doblá el papel y colocalo debajo de tu almohada en la noche del 23 de junio. Al día siguiente, al despertar desdoblá el papel y en ese momento verás que se ha formado la inicial de la persona que será tu futuro marido.

La hoja y la tinta, una de las pruebas de San Juan.
La hoja y la tinta, una de las pruebas de San Juan.

La pregunta del nombre: Al salir a la calle, el día 24 por la mañana, preguntar el nombre a la primera persona del sexo opuesto que pase al lado tuyo; su inicial será la misma que la del nombre de tu futura pareja.

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La vela: En un recipiente con agua; encender una vela y gotear sobre el agua hasta que se forme la inicial de tu futura pareja. Variación: solo basta con siete gotas para que se forme la inicial.

La vela y el vaso con agua es una prueba de San Juan para ver futuro amoroso.
La vela y el vaso con agua es una prueba de San Juan para ver futuro amoroso.

Cuchillo clavado en un banano: Al mediodía del 23 de junio se introduce un cuchillo en un banano y se deja hasta el mediodía del 24 de junio. Al retirar el cuchillo se podrá interpretar la forma que dejó la herrumbre; se dice que la letra que aparece es la inicial del futuro novio o novia.

El gallo y el maíz: se deja sin comer a un gallo durante un día. El día 24 de junio se coloca a tres chicas o muchachos uno al lado del otro, con maíz frente a sus pies, y se procede a soltar al gallo. De quien primero coma el maíz será el próximo en casarse.

Pruebas de San Juan.
Pruebas de San Juan.