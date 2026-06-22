Pruebas de San Juan: cuáles son y cuándo hacerlas, para saber qué te depara el amor

Las pruebas de San Juan se pueden realizar el 23 de junio, en la víspera de este santo, o el 24 de junio en pleno día. Ambas fechas ofrecen una oportunidad para que solteras y solteros sepan si les irá bien en el amor o deberán continuar en la búsqueda.

Pruebas de San Juan, cuándo hacerlas y qué necesitás

El espejo: La prueba requiere que compres un espejo el 23 de junio y lo mantengas envuelto hasta las 00:00 del 24 de junio.

En ese momento encendé una vela, sacale el envoltorio al espejo, acercá la vela y en ese momento verás reflejado a tu futuro marido.

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Variación: Se compra un espejo el día 23 de junio, se coloca bajo la almohada y se mira a primera hora del 24 de junio. Allí se verá el rostro de la futura pareja.

Los papelitos: Colocar bajo la almohada, en la noche del 23 de junio, unos papeles con nombres de personas; al despertar, tomar uno de ellos y el nombre allí escrito será el de tu nuevo amor.

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La tinta: Goteá tinta en un papel, la cantidad de gotas debe ser igual a tu edad. Luego, doblá el papel y colocalo debajo de tu almohada en la noche del 23 de junio. Al día siguiente, al despertar desdoblá el papel y en ese momento verás que se ha formado la inicial de la persona que será tu futuro marido.

La pregunta del nombre: Al salir a la calle, el día 24 por la mañana, preguntar el nombre a la primera persona del sexo opuesto que pase al lado tuyo; su inicial será la misma que la del nombre de tu futura pareja.

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La vela: En un recipiente con agua; encender una vela y gotear sobre el agua hasta que se forme la inicial de tu futura pareja. Variación: solo basta con siete gotas para que se forme la inicial.

Cuchillo clavado en un banano: Al mediodía del 23 de junio se introduce un cuchillo en un banano y se deja hasta el mediodía del 24 de junio. Al retirar el cuchillo se podrá interpretar la forma que dejó la herrumbre; se dice que la letra que aparece es la inicial del futuro novio o novia.

El gallo y el maíz: se deja sin comer a un gallo durante un día. El día 24 de junio se coloca a tres chicas o muchachos uno al lado del otro, con maíz frente a sus pies, y se procede a soltar al gallo. De quien primero coma el maíz será el próximo en casarse.