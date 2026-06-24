Cómo hacer vahos de eucalipto y romero para aliviar la congestión nasal

Qué alivian y qué no los vahos

Los vahos no “curan” una gripe ni acortan una sinusitis, pero sí pueden mejorar síntomas: hidratan las vías respiratorias, ablandan secreciones y facilitan que la nariz drene.

El eucalipto y el romero aportan aroma intenso y compuestos volátiles (como el cineol) que muchas personas perciben como despeje, aunque la evidencia es más sólida para el efecto del vapor que para la magia botánica.

Cómo hacer vahos de eucalipto y romero, paso a paso

En una olla, calentá 1 litro de agua hasta que hierva suave. Apagá el fuego y agregá 2 o 3 hojas de eucalipto (o 1 cucharadita si es seco) y una ramita de romero (o 1 cucharadita). Dejá reposar 2 minutos: el objetivo es vapor, no una sauna peligrosa.

Sentate cómodo, poné la olla o un bol resistente en una mesa, acercá la cara a unos 25–30 centímetros y cubrite con una toalla como si armaras una carpa. Lo ideal es una respiración tranquila por nariz y boca, 5 a 10 minutos. Con 1 o 2 veces al día suele alcanzar; si te mareás o te arde, cortá antes.

Un “hack” simple: hacelo antes de dormir y después colocá suero fisiológico o spray salino; el combo suele mejorar la noche.

La versión exprés: baño con vapor aromático

Si no tenés paciencia para la toalla, llevá la infusión al baño (fuera del alcance de niños), cerrá la puerta y dejá que el ambiente se cargue de vapor 5 minutos.

No es tan directo como inhalar, pero suma humedad y es menos intenso.

Errores comunes que arruinan el efecto

Agua demasiado caliente (irrita y aumenta el riesgo de quemaduras), acercarse de más “porque así destapa mejor”, y usar aceites esenciales a ojo.

Si usás aceite esencial, que sea específico, en cantidad mínima y con extrema precaución: más no es mejor.

Cuándo evitarlos y cuándo consultar

No se recomiendan en bebés y niños pequeños (riesgo de quemaduras), ni si tenés asma mal controlada, alergias a estas plantas, antecedentes de broncoespasmo, o si el vapor te dispara tos.

Consultá si hay fiebre alta, dolor facial intenso, falta de aire, secreción con mal olor, o congestión que dura más de 10 días.