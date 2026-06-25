Vinagre con cáscaras de cítricos: para qué sirve y por qué funciona tan bien

En muchas cocinas, el vinagre con cáscaras de cítricos nace por pura practicidad: te queda una montaña de pieles y, de paso, te gustaría que el limpiador no oliera a ensalada. El resultado es un “vinagre infusionado” que combina ácido acético (del vinagre) con compuestos aromáticos de la cáscara, como el limoneno, conocidos por ayudar a soltar grasa y aportar ese perfume limpio de los cítricos.

¿Para qué sirve el vinagre con cáscaras de cítricos?

Sirve, sobre todo, como limpiador casero. En usos cotidianos, destaca por cuatro efectos:

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En la cocina, desengrasa encimeras, salpicaduras y puertas de alacenas con dedos de “chef en hora pico”.

También ayuda a quitar olores (a pescado, fritura, tupper olvidado) y a dejar una sensación de frescura sin enmascarar con fragancias pesadas.

En el baño, funciona para marcas de agua y restos de jabón en griferías y mamparas (siempre probando antes en un rincón).

Y en casa, es útil para desodorizar el cubo de basura, el fregadero o el interior del microondas: un paño con la mezcla y listo.

Cómo prepararlo (receta simple)

Llená un frasco con cáscaras limpias y secas (naranja, limón, mandarina o pomelo) y cubrí con vinagre blanco.

Dejá 7 a 14 días en un lugar oscuro, agitando cada tanto. Colá y guardá en botella.

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Para usarlo como spray multiusos, mucha gente lo diluye 1:1 con agua. Si la grasa es seria, usalo sin diluir y enjuagá.

Dónde no conviene usarlo

Evítalo en mármol, granito, piedra natural y superficies calcáreas: el ácido puede opacarlas.

Tampoco es buena idea en madera sin sellar.

Y el clásico de seguridad doméstica: no lo mezcles con lejía/cloro. Esa combinación puede liberar gases irritantes. Si vas a alternar productos, enjuagá con agua entre uno y otro.

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¿Se puede usar para comer?

Si buscás un vinagre aromatizado culinario, mejor hacerlo con higiene estricta (frasco esterilizado, cáscaras sin partes blandas ni moho) y solo para recetas.

El preparado destinado a limpieza, en cambio, no debería “doblar turno” en la ensalada.