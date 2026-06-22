Remedios naturales: ¿para qué sirve mezclar cebolla con miel de abeja?

En casi cualquier casa hay una historia parecida: alguien corta cebolla, la cubre con miel y al rato aparece un “jarabe” dulce, intenso y algo llorón (por motivos obvios). La pregunta es la de siempre: ¿para qué sirve mezclar cebolla con miel de abeja?

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¿Para qué se usa y por qué se siente que ayuda?

La combinación se usa sobre todo como remedio casero para aliviar la tos y la irritación de garganta en resfríos. La explicación más plausible no es mágica: la miel puede suavizar la mucosa, reducir la sensación de carraspera y, en algunas personas, disminuir la frecuencia de la tos.

De hecho, hay estudios clínicos que muestran que la miel puede ayudar en tos nocturna asociada a infecciones respiratorias leves, especialmente en niños mayores (no bebés).

La cebolla, por su parte, aporta compuestos azufrados y antioxidantes como la quercetina. En laboratorio se estudian por su potencial antiinflamatorio, pero la evidencia clínica directa para “curar” resfríos es limitada. Aun así, al macerarse suelta jugos que, mezclados con miel, dejan un preparado denso que mucha gente percibe como calmante.

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Lo que puede hacer… y lo que no

Puede aliviar síntomas: tos leve, garganta irritada, sensación de sequedad.

No suele “cortar” un virus ni reemplaza tratamientos cuando hay infección bacteriana, asma, reflujo o alergias detrás de la tos.

Si hay fiebre alta persistente, falta de aire, dolor fuerte de pecho o síntomas que duran más de una semana, toca consulta.

Cómo preparar este remedio casero en casa

Picar media cebolla (mejor morada si querés un sabor más suave), colocarla en un frasco y cubrir con 2–3 cucharadas de miel.

Dejar reposar 2–4 horas. Se forma un líquido tipo jarabe.

Para uso puntual en adultos: 1 cucharadita cada tanto cuando molesta la garganta. En chicos mayores, mejor ser conservador y priorizar dosis pequeñas.

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Precauciones clave

Menores de 1 año: nunca miel (riesgo de (riesgo de botulismo infantil).

Diabetes, alergia a la miel o a la cebolla: evitar o consultar.

Guardar en heladera y usar en 24–48 horas para reducir riesgos de contaminación.

La mezcla no es un “antibiótico natural”, pero como apoyo casero para una tos leve puede ser ese pequeño alivio que hace más llevadera la noche—con el precio de oler un poco a cocina honesta.