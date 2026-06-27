Qué le pasa a tu cerebro cuando corrés y por qué es un buen antídoto contra el estrés

Casi todos escucharon hablar del runner’s high. Algunos lo vivieron: de pronto, el cuerpo se siente liviano, la mente se aquieta y los problemas bajan el volumen. Otros, en cambio, corren y lo único que sienten es “¿por qué hago esto?”.

La ciencia sugiere que la famosa euforia no es un botón que se aprieta, sino una combinación de química cerebral, intensidad adecuada y contexto.

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Qué es la “euforia del corredor”

La euforia del corredor es un estado transitorio de bienestar, analgesia suave y claridad mental que puede aparecer durante o después de correr.

Durante años se la atribuyó sobre todo a las endorfinas (opioides naturales asociados al alivio del dolor).

Hoy se sabe que también juegan fuerte los endocannabinoides (como la anandamida), moléculas que el cuerpo produce y que se vinculan con calma, placer y menor percepción de amenaza.

A eso se suma el “cóctel” de dopamina (motivación y recompensa) y noradrenalina (energía y foco). No es felicidad eterna sino un cambio de estado.

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Por qué correr funciona como antídoto contra el estrés

Cuando estás estresado, tu organismo tiende a quedarse pegado al modo alerta (eje HPA, cortisol, rumiación). Correr ofrece dos cosas muy útiles a la vez:

Descarga física regulada: el cuerpo usa la activación para moverse, no para quedarse tenso en una silla. Recalibración mental: el esfuerzo repetitivo y rítmico actúa como un “ancla atencional”, parecido a una meditación con calzado deportivo. Mucha gente nota que, después, piensa más claro o se engancha menos en el bucle de preocupaciones.

Cuándo aparece y cómo aumentar las chances

No hay minuto exacto, pero suele aparecer tras 20–45 minutos de actividad sostenida, a una intensidad moderada a exigente.

Una pista práctica: el talk test. Si podés hablar en frases cortas pero no cantar, vas cerca.

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Pequeños “hacks” que ayudan:

Empezá demasiado fácil los primeros 10 minutos: es el truco para no ahogarte antes de que el cuerpo “encienda” su química.

Probá intervalos suaves (por ejemplo, 2 minutos trote + 1 minuto caminata): a muchas personas les dispara bienestar sin agotarlas.

Sumá verde y luz si podés: correr al aire libre suele mejorar el efecto percibido.

No lo persigas como meta: cuanto más lo exigís, más se escapa. Mejor buscá consistencia (2–4 veces por semana) y dejá que llegue como efecto secundario.

Si tenés dolor en el pecho, mareos importantes o una condición médica previa, conviene consultar antes de intensificar. Para el resto de los mortales: atate los cordones, salí suave y dejá que el cerebro haga su parte.