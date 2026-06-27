Estilo de vida
27 de junio de 2026 a la - 06:00

Qué le pasa a tu cerebro cuando corrés y por qué es un buen antídoto contra el estrés

Concepto de running.
Concepto de running.Shutterstock

Esa sensación de “podría correr hasta mi casa en otro país” existe, pero no siempre aparece. Qué ocurre en tu cerebro cuando corrés, por qué baja el estrés y cómo aumentar tus chances de sentir ese bienestar sin sufrir en el intento.

Por ABC Color

Casi todos escucharon hablar del runner’s high. Algunos lo vivieron: de pronto, el cuerpo se siente liviano, la mente se aquieta y los problemas bajan el volumen. Otros, en cambio, corren y lo único que sienten es “¿por qué hago esto?”.

La ciencia sugiere que la famosa euforia no es un botón que se aprieta, sino una combinación de química cerebral, intensidad adecuada y contexto.

Lea más: ¿Qué le pasa al cerebro cuando recibís notificaciones constantes?

Qué es la “euforia del corredor”

La euforia del corredor es un estado transitorio de bienestar, analgesia suave y claridad mental que puede aparecer durante o después de correr.

Concepto de running.
Concepto de running.

Durante años se la atribuyó sobre todo a las endorfinas (opioides naturales asociados al alivio del dolor).

Hoy se sabe que también juegan fuerte los endocannabinoides (como la anandamida), moléculas que el cuerpo produce y que se vinculan con calma, placer y menor percepción de amenaza.

A eso se suma el “cóctel” de dopamina (motivación y recompensa) y noradrenalina (energía y foco). No es felicidad eterna sino un cambio de estado.

Lea más: Qué le pasa a tu cerebro cuando vivís en piloto automático

Por qué correr funciona como antídoto contra el estrés

Cuando estás estresado, tu organismo tiende a quedarse pegado al modo alerta (eje HPA, cortisol, rumiación). Correr ofrece dos cosas muy útiles a la vez:

  1. Descarga física regulada: el cuerpo usa la activación para moverse, no para quedarse tenso en una silla.
  2. Recalibración mental: el esfuerzo repetitivo y rítmico actúa como un “ancla atencional”, parecido a una meditación con calzado deportivo. Mucha gente nota que, después, piensa más claro o se engancha menos en el bucle de preocupaciones.

Cuándo aparece y cómo aumentar las chances

No hay minuto exacto, pero suele aparecer tras 20–45 minutos de actividad sostenida, a una intensidad moderada a exigente.

Una pista práctica: el talk test. Si podés hablar en frases cortas pero no cantar, vas cerca.

Lea más: Por qué entrenar las pantorrillas es tan importante para la salud

Pequeños “hacks” que ayudan:

  • Empezá demasiado fácil los primeros 10 minutos: es el truco para no ahogarte antes de que el cuerpo “encienda” su química.
  • Probá intervalos suaves (por ejemplo, 2 minutos trote + 1 minuto caminata): a muchas personas les dispara bienestar sin agotarlas.
  • Sumá verde y luz si podés: correr al aire libre suele mejorar el efecto percibido.
  • No lo persigas como meta: cuanto más lo exigís, más se escapa. Mejor buscá consistencia (2–4 veces por semana) y dejá que llegue como efecto secundario.

Si tenés dolor en el pecho, mareos importantes o una condición médica previa, conviene consultar antes de intensificar. Para el resto de los mortales: atate los cordones, salí suave y dejá que el cerebro haga su parte.